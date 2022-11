El exvicepresidente de Estados Unidos ha contado que el expresidente Donald Trump le reprochó su oposición a un plan para poner en duda los resultados de las elecciones de 2020 y les espetó que sería recordado como "un cobarde", según un extracto de su nuevo libro publicado en The Wall Street Journal.

Pence ha revelado que Trump le llegó a criticar por ser "demasiado honesto" durante aquellos días en los que el magnate y los suyos estuvieron poniendo en cuestión el triunfo electoral de Joe Biden.

"'Cientos de miles de personas van a odiarte. La gente va a pensar que eres estúpido'", asegura que le dijo el expresidente Trump. "'Serás recordado como un cobarde'", afirma Pence que le trasladó el entonces jefe de la Casa Blanca, quien aseguró que cometió "'un gran error'" cuando le eligió como se segundo.

Cuatro días antes de que una turba de sediciosos exaltados seguidores de Donald Trump irrumpiera en el Capitolio, Pence recuerda tras apoyar el derecho de varios legisladores a presentar objeciones en virtud de la ley electoral, el estado de animó de Trump "mejoró" pero siguió presionando para que rechazara el recuento de los votos electorales que iba a tener lugar el día 6 de enero.

"'¡Has pasado de muy impopular a popular!'", asegura que le dijo Trump para después advertirle que si quería "ser una figura histórica" no podría "acobardarse" en el último momento, según se lee en este extracto de su libro 'So Help Me God' ('Ayúdame Dios'), que verá la luz el próximo martes 15 de noviembre.

El libro estará a la venta el mismo día que el expresidente Trump tiene previsto dar desde su fastuosa mansión de Mar-a-Lago en Florida el "gran anuncio" de que presentará su candidatura para la carrera presidencial de 2024.