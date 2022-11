Los embajadores de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han reunido este miércoles en Bruselas en una convocatoria de urgencia para discutir sobre el impacto de un misil en Polonia, que mató a dos civiles en un pueblo cerca de la frontera con Ucrania, informaron fuentes diplomáticas. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha asegurado que dichos misiles "probablemente sean ucranianos".

Stoltenberg, destacó en la noche del martes la importancia de que "todos los hechos sean esclarecidos" y anunció la apertura de una investigación. Las primeras conclusiones del análisis apuntan a que no se trata de un ataque deliberado por parte de Rusia. "No hay indicaciones de que haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicaciones de que Rusia esté preparando acciones ofensivas contra la OTAN", ha añadido Stoltenberg, quien ha insistido en todo caso en que Moscú es el responsable último del episodio pues este se produjo en plena oleada de ataques contra ciudades ucranianas.

Así, el análisis preliminar de la OTAN apunta a que el sistema de defensa aérea de Ucrania se activó para responder a un misil ruso y terminó provocando su caída en territorio polaco. "Esto no es culpa de Ucrania. Rusia es la culpable final porque continúa su guerra ilegal contra Urania", ha zanjado Stoltenberg.