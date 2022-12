El mayor escándalo de corrupción que ha golpeado a Bruselas en los últimos años estalló el viernes tras la confirmación por parte de la Fiscalía federal de Bélgica de una serie de registros y detenciones entorno a una presunta trama de corrupción y sobornos orquestada por Qatar para influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo. Según el último comunicado emitido este domingo por el ministerio fiscal belga, cuatro de las seis personas detenidas el viernes han sido imputadas de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Aunque la fiscalía no ha confirmado los nombres, según la prensa belga, entre ellos figura la eurodiputada griega y vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili (44 años).

El Ministerio fiscal confirma que son seis en total las personas arrestadas el viernes en el marco de la macroinvestigación que arrancó en julio tras las sospechas de que “un país del Golfo” trataba de influir en las decisiones económicas y políticas de la Eurocámara. Concretamente, las autoridades sospechan “que se pagaron grandes sumas de dinero o se ofrecieron importantes regalos a terceros con una posición política y/o estratégica en el Parlamento Europeo para influir en sus decisiones”. Más allá de la identidad de Kaili, en el caso estarían implicados el padre de Kaili, su pareja y asistente parlamentario, Francesco Giorgi, el ex eurodiputado socialdemócrata italiano y presidente de la ONG Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, así como Luca Visentini, que se convirtió hace un mes en secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos.

Cuatro de los seis individuos, según ha confirmado la fiscalía, han sido puestos bajo arresto por el juez de instrucción de Bruselas que dirige la investigación, Michel Claise, acusados de pertenencia a organización delictiva, blanqueo de capitales y corrupción. Los otros dos detenidos han sido puestos en libertad por el juez aunque no han confirmado las identidades. Entre los cuatro detenidos, según la prensa belga, estarían Kaili, Giorgi y Panzeri mientras que el padre de Kaili, sorprendido el viernes intentando salir de un hotel en Bruselas con una maleta repleta de dinero, habría quedado en libertad lo mismo que Visentini aunque con condiciones.

Operación en marcha

La operación, no obstante, no ha terminado y siguen realizándose registros. Este pasado sábado por la noche las autoridades también llevaron a cabo un registro en el domicilio del eurodiputado socialista belga Marc Tarabella. Las autoridades se habrían incautado de material informático aunque él no ha sido detenido. El pasado viernes el despacho de un ex colaborador suyo en el Parlamento Europeo -que también lo había sido de Panzeri, al que se le incautaron en su domiciio 600.000 euros en metálico- ya fue registrado en la Eurocámara. Se trata del segundo eurodiputado en activo interpelado formalmente tras la detención el viernes “en flagrante delito” de la eurodiputada griega, expulsada “con efecto inmediato” del grupo de los Socialistas y Demócratas y de su formación, el PASOK, y suspendida este sábado de todas sus competencias y poderes como una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo.

“Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción. En este momento no podemos comentar sobre ninguna investigación en curso, excepto para confirmar que hemos cooperado plenamente con todas las autoridades policiales y judiciales pertinentes y que lo seguiremos haciendo. Haremos todo lo posible para ayudar a que se haga justicia”, ha declarado este sábado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. También los socialdemócratas han anunciado que pedirán en la próxima reunión de la conferencia de presidentes de la Eurocámara la destitución de Kaili. “Dada la investigación, Eva Kaili debería ser reemplazada como presidenta de la institución para proteger la respetabilidad de la institución y la confianza de los ciudadanos", ha dicho su presidenta, Iratxe García.

La izquierda europea y los verdes no solo han condenado la presunta trama de corrupción sino que han pedido una investigación en profundidad sobre lo ocurrido. Además, los Verdes, votarán en contra de la liberalización de visados para Qatar en el pleno de esta semana. "Aunque este puede ser el caso más atroz de presunta corrupción que el Parlamento Europeo ha visto en muchos años, no es un incidente aislado. Durante muchas décadas, el Parlamento ha permitido que se desarrollara una cultura de impunidad, con una combinación de normas y controles financieros laxos y una falta total de supervisión ética independiente (o, de hecho, ninguna). En muchos sentidos, se ha convertido en una ley en sí misma", ha denunciado el director de Transparency International EU.