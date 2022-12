Harry y Meghan han entrado en el selecto grupo de las figuras más detestadas en Reino Unido. Su caída en desgracia comenzó después de dejar el país, pero la serie de Netflix les ha empujado varios peldaños más abajo. Si pretendían la aprobación de los británicos y su rehabilitación se han equivocado completamente. En los últimos sondeos el ‘príncipe de Montecito’ como le apoda la prensa, pasó de -13 antes del documental a -26 y la californiana de -32 a -39. Sólo Andrés, duque de York, les supera en impopularidad. Los tres últimos episodios de su particular drama, difundidos a partir del pasado jueves, no han hecho más que empeorar las cosas.

La pareja vuelve a presentarse como víctimas de una institución, “a la que no le importa mentir” para proteger al príncipe Guillermo. Acusaciones así le valen a Harry ser tratado de “traidor y “cobarde” por el diario 'The Sun', “La triste realidad es que un príncipe amargado y una actriz de serie B no tiene nada que decir que valga la pena”, resume el periódico.

Gritos y mentiras

Otro tabloide, el 'Daily Mail', censura a Harry por haber lanzado “una salvaje embestida” contra su hermano y contra el rey, Carlos III. El aludido desvela la tensión vivida en la cumbre celebrada en Sandringham en el 2020, en la que se decidió el futuro de los Sussexes y en la que fue rechazada su oferta de trabajar a tiempo parcial como ’royals’. Harry afirma que Guillermo en aquel encuentro le acosó. “Estaba aterrado de ver a mi hermano gritarme”. Carlos mintió, según él. “Mi padre dijo cosas que no eran verdad”. Isabel II, también presente contempló la escena en silencio. El relato del príncipe es el “ataque más partidista contra la Familia Real, desde Diana. Ha destrozado todos los vínculos fraternales con Guillermo y su narrativa, completamente sesgada, afecta incluso a la que fue nuestra reina”, apunta el 'Mail'.

Otros medios coinciden en que la situación se ha degradado hasta tal punto que es irrecuperable. “Entre los dos hermanos no hay posibilidad de dar marcha atrás”, sostiene 'The Times', que el viernes dedicó diez páginas a la historia incluido un editorial en el que pide la completa ruptura de los vínculos de la pareja con la Corona. “El duque y la duquesa de Sussex se ven claramente en guerra contra la Familia Real. Deben renunciar sus títulos y excluirse de la línea de sucesión”.

Artes ocultas

Uno de los capítulos de la serie dedica buena parte a la denuncia de Meghan contra el 'Mail on Sunday' por haber publicado la carta privada que escribió a su padre, Thomas Markle. La duquesa ganó el proceso, pero Harry sugiere que la presión y el stress de la demanda fue la causa de que perdieran el hijo que esperaban. Los protagonistas acusan al equipo de comunicaciones de Guillermo de instigar contra ellos. “Ha podido ser así y no sería nada nuevo”, afirma 'The Guardian'. El periódico de tendencia republicana recuerda “las artes ocultas de Mark Bolland, el jefe de comunicaciones de Carlos hace 20 años”, durante el enfrentamiento con Diana durante la llamada Guerra de los Gales.