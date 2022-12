Ya es oficial. Binyamín Netanyahu volverá a ser primer ministro de Israel al frente del gobierno más derechista de la historia del país. Aunque ha apurado hasta los últimos momentos, el líder del Likud ha anunciado al presidente Isaac Herzog que ya suma con los apoyos formales de todos los partidos políticos seis semanas después de las elecciones. “Lo tengo”, ha tuiteado este miércoles por la noche el que ya es el primer ministro más longevo en los casi 75 años de existencia del Estado hebreo.

Los partidos que conformarán la coalición son el Likud de Netanyahu, con 32 escaños, los ultraortodoxos de Shas y el Judaísmo Unido de la Torá, con 7 y 11 diputados respectivamente, y las facciones de extrema derecha Poder Judío, el Sionismo Religioso y Noam, cuya unión suma 14 asientos. Así ha conseguido los 64 apoyos necesarios para superar la mayoría de 120 parlamentarios. Pero, como Netanyahu pidió una última extensión a Herzog un día antes del anuncio, hasta el próximo lunes el conjunto de la Knesset no será informado de este avance clave.

עלה בידי. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) 21 de diciembre de 2022

Además, debido a la celebración del Hanukkah judío, la cámara legislativa no volverá a reunirse hasta el próximo lunes. Entonces, el presidente de la Knesset, Yariv Levin, informará oficialmente a los legisladores de la formación de un nuevo Ejecutivo. Este anuncio desencadenará la Ley Básica del Gobierno, que establece que el gabinete debe prestar juramento no más de una semana después. La ceremonia de juramento, por lo tanto, no podrá tener lugar más allá del 2 de enero, así que probablemente Israel acabe el año con nuevo Ejecutivo.

Pero aún no está claro si todos los ministros que han firmado acuerdos con Netanyahu podrán ocupar los cargos prometidos. Aún está pendiente una votación para aprobar la versión final de la ley que permita que el líder de los Shas, Arye Dery, esté a cargo de las carteras de Interior y Salud durante los primeros dos años de mandato y la de Finanzas los otros dos. Dery se había declarado culpable por un delito de fraude fiscal y la legislación no le permite ser ministro. También hay que pasar enmiendas para ampliar los poderes del diputado de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, como nuevo ministro de Seguridad Nacional.