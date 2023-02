El periodista Alexander Álvarez ha muerto por disparos este martes en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, en la región de Amambay, localizada en la frontera con Brasil. Según un informe preliminar, el reportero se encontraba dentro de su vehículo cuando varios desconocidos le dispararon desde una motocicleta, recoge la emisora Monumental 1080 AM.

El comandante de la Policía de Amambay, Jorge Villadet, ha señalado que no se descarta que el asesinato tuviera como trasfondo una equivocación de objetivo por parte del autor, sin proporcionar más detalles.

Su compañero Raúl Ortiz ha señalado que Álvarez no recibía ninguna amenaza, por lo que desconocen el motivo del ataque. "No sabemos cuál es el trasfondo. Él no comunicó, no informó nada de si alguna vez tuvo algún incidente con alguien", según ha informado la emisora ABC. "Nuestro compañero no presentaba programas con polémicas, temas relacionados al narcotráfico o de zona de frontera", ha señalado su compañero, antes de agregar que su muerte "es un golpe" contra su "pasión, el periodismo".