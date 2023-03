"Me di cuenta que yo no necesito revancha". El magnate Mauricio Macri desistió de competir en las elecciones presidenciales de octubre. Desde que abandonó el Gobierno en 2019, en medio de una crisis de proporciones, se había preparado para retornar. Como parte de ese camino, publicó dos libros, Primer tiempo, en el que hacía un balance de su gestión y aludía a la necesidad de una segunda parte, y 'Para qué', una suerte de programa político actualizado de la derecha argentina. Las encuestas no parecían favorecerlo. De hecho, los tres precandidatos de ese espacio, el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, asoman en los sondeos como figuras más competitivas que su mentor y con posibilidades de imponerse en las urnas. Los tres se disputarán la bendición del exmandatario.

Macri negó que su paso al costado estuviera relacionado con un rechazo de la sociedad que, a pesar de la impopularidad del actual Gobierno peronista de Alberto Fernández, todavía recuerda la mala experiencia de su gestión. "Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte". Y añadió: "quiero decir que, si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia". El paso al costado del actual funcionario de la FIFA añade a la política argentina una curiosidad inesperada por muchos. Cristina Fernández de Kirchner ha asegurado en diciembre pasado, cuando fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para cargos electivos, que no competiría en los comicios de este año. De esta manera, los dos dirigentes que polarizaron a la sociedad durante más de una década quedarán al margen de la pelea de octubre. El peronismo espera que haga lo propio Fernández, empecinado en buscar la reelección a pesar de las malas noticias que ofrecen los sondeos en un país con una inflación anual del 100% y una pobreza del 40%. Anuncio sorpresivo El primer domingo otoñal de 2023 fue sacudido con un video de Macri, quien se tomó seis minutos para explicar por qué abandonó la carrera por la vuelta al poder. Según el expresidente de Boca Juniors, el principal equipo de fútbol de Argentina, su coalición, Juntos por el Cambio, podrá ensanchar la base de apoyos con vistas a las elecciones. "Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015, una dirección que tristemente se interrumpió en 2019″, señaló. Contra el populismo Pero, sobre todo, su discurso tuvo una fuerte impronta anti populista. "Hace casi 80 años una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor", dijo, en clara alusión al peronismo, el movimiento político al que la derecha le atribuye las causas de la decadencia de este país desde 1945. "Este liderazgo paternalista desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad: esa subordinación nos trajo hasta acá a un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico". Juan Domingo Perón falleció hace 49 años. Los dardos apuntaron contra Fernández de Kirchner. Por la noche, durante una entrevista televisiva, insistió en la misma idea. "Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente de depositar todo en un salvador, medio mago, caudillo y empoderarnos todos por lo que queremos que cambie nuestra sociedad". La definición de Macri aclara un poco el panorama dentro de su propia coalición, Juntos por el Cambio. Sin embargo, no resuelve del todo los dilemas de ese espacio. El crecimiento en las encuestas del ultraderechista Javier Milei no solo le roba potenciales votantes, sino que obliga a los herederos de Macri a un giro más conservador del que quisieran. .@mauriciomacri fracasó porque tomó malas decisiones. Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene.



Sus candidatos van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina. — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) 26 de marzo de 2023 El gesto del expresidente no tomó por sorpresa al peronismo. "Macri fracasó porque tomó malas decisiones. Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene. Sus candidatos van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de pequeñas y medianas empresas", dijo el actual el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El oficialismo todavía carece de un candidato que pueda renovar las esperanzas de mantenerse en el Gobierno.