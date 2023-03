El jefe de la diplomacia iraní, Hosein Amir Abdolahian, visitó este miércoles en Moscú a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en un momento en el que Occidente señala a su país como uno de los proveedores de armamento de Rusia. Concretamente se les acusa de suministrar al país euroasiático drones Shahed-136, que serían usados durante ataques masivos contra infraestructura civil en Ucrania, como los de diciembre en diferentes puntos de Kiev, lejos del frente del este del país.

Estas acusaciones han sido desmentidas tanto por Irán como por Rusia, que afirma que esos ataques se hicieron con drones Guerán de fabricación nacional. Durante el encuentro el ministro de Exteriores iraní culpó a Occidente de “complicar la situación” al enviar armamento a Ucrania. "Estamos dispuestos a continuar los esfuerzos para instaurar la paz, la tranquilidad y el fin de la guerra a nivel de presidentes y ministros de Exteriores, confiamos que en esa dirección se lograrán resultados óptimos", añadió el jefe de la diplomacia iraní. Abdolahian afirmó que su país celebra “cualquier iniciativa que propicie una solución pacífica”. Antes de ir al país euroasiático, se reunió con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, con quien habló de una "solución política" al conflicto.

Amistad ruso-persa

Rusia le devuelve el gesto de acercamiento valorando la “postura equilibrada y la comprensión de los verdaderos motivos” del conflicto de Ucrania, según apuntó el Ministro de Asuntos Exteriores ruso. Lavrov compartió los reproches a Estados Unidos de su invitado. “Nos fijamos nuevamente en la línea subversiva de los países de la OTAN, que se han implicado desde hace tiempo en este conflicto y se implican cada vez más, hasta el punto de que no pueden estar más implicados y de que de facto combaten junto a Kiev", aseveró.

También tuvo críticas para su homólogo estadounidense, Antony Blinken, según el cual un cese al fuego en Ucrania favorecería a Rusia, algo que no se puede permitir. "¿En qué se basa este análisis superficial?", cuestionó Lavrov, al suponer que "Occidente no quiere detener esta guerra, tiene intereses geopolíticos en esta guerra, sobre todo desde el punto de vista de los intentos de eliminar al competidor a nivel internacional en la figura de Rusia", además de añadir que su país “siempre ha estado listo” para negociar con Ucrania, pero creen que Kiev no está dispuesto a esto. Durante el encuentro también han conversado sobre la posibilidad de facilitar el viajar entre ambos países para sus respectivos ciudadanos, algo que no es sencillo cuando iraníes o rusos quieren viajar a la Unión Europea o Estados Unidos.