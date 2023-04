Gustavo Petro buscaba el reconocimiento internacional como mediador en el conflicto venezolano. Recibía los aplausos protocolarios de representantes de 20 países cuando, al mismo tiempo, una crisis anunciada estallaba en el Gobierno de izquierdas. La visibilidad global quedó empañada no solo por los acotados resultados de la cumbre bogotana sino por cimbronazos en su frente interno: las inevitables tensiones de una coalición de urgencia, formada en junio pasado para frenar la llegada a la presidencia del advenedizo Rodolfo Hernández. El centro le dio la llave para imponerse en la segunda vuelta. Petro los invitó a formar parte de la coalición gobernante, pero esta acaba de estallar tras unos nueve meses de convivencia forzada. El mandatario solicitó la renuncia formal a todos sus ministros, aunque se espera que parte de ellos se mantenga en el gabinete.

No es el primer incidente que debe enfrentar Petro. Dos meses atrás sacó de su equipo de ministros a tres funcionarios ligados al centro político. Esta vez, lo que se ha roto es el acuerdo entre el Pacto Histórico, las fuerzas de izquierda nucleadas para alcanzar por primera vez el poder, y los tres partidos asociados a la élite, el Liberal, el Conservador y el de la U, así como la Alianza Verde. En adelante, Petro gobernará solo con los suyos.

La razón de esta anunciada ruptura se la dio la legislatura, donde los hasta hace pocas horas aliados de Petro no acompañaron algunos proyectos claves como la reforma del sistema de salud y aspectos de su plan de desarrollo. La primera iniciativa ha podido avanzar por escasos votos y gracias a las apelaciones a la movilización de la sociedad. El costo de ese avance ha sido el desgaste de unas relaciones forjadas más por el espanto que el amor. Para Gustavo Gómez, analista de Radio Caracol, el Gobierno se ha gastado buena parte de su capital político para evitar que se hundiera la reforma del sistema sanitario. "Victoria pírrica que enfureció a un presidente que se siente solo, que va a barrer en su Gabinete con todo lo que le huela a deslealtad".

Y así lo hizo saber el propio jefe de Estado. "Ya que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido la democratización de la tierra, entonces nos tocó gobernar de emergencia", dijo a su ve Petro al anunciar el viraje. Lo que reclamará, en adelante, es una entrega "día y noche" de sus ministros en favor "de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones". Para Petro, el primer Gobierno de izquierdas debe dar un salto hacia adelante. "No podemos esperar más".

Caminos que se bifurcan

El giro supone una controversia pública con otros líderes políticos, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos. "Dice que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Dios mío! Ocupamos el puesto 81 por el número de muertes evitables en este sistema de salud", se enfureció Petro.

Germán Vargas Lleras, quien fue vicepresidente de Santos, dijo este miércoles que de ser cierto el entierro de la coalición, "se habrá salvado la salud de los colombianos". La reforma que impulsaba nunca tuvo en cuenta la opinión de los partidos aliados, de las centrales obreras y de la ciudadanía. Esto llevó al líder liberal César Gaviria a advertir a los integrantes de su espacio que apoyaban el proyecto que pensaran antes "en las personas de a pie, en los campesinos, en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan".

Según el portal La Silla vacía, la incertidumbre que perciben los colombianos este miércoles es "es similar a la de Bogotá en el periodo de Petro en la alcaldía". A los seis meses de su elección estalló su primera crisis. Durante su gestión tuvo más de 60 cambios en su equipo. "El remezón en la presidencia llega en un momento en el que Petro está a semanas de aprobar su Plan de Desarrollo, con tres reformas en curso, dos mesas de negociación con grupos armados y elecciones regionales en seis meses". Para La Silla vacía, se espera en breve "una cirugía profunda" en el Gobierno.