El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este jueves que Kiev necesita más tiempo de cara a lanzar una esperada contraofensiva contra Rusia y ha subrayado que aún necesita que llegue la prometida ayuda militar por parte de sus aliados de cara a estas operaciones.

"Podemos ir adelante (con lo que tenemos) y tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable", ha sostenido durante una entrevista concedida desde la capital ucraniana a emisoras públicas del grupo Eurovision News. "Tenemos que esperar. Aún necesitamos un poco más de tiempo", ha manifestado, antes de agregar que las brigadas de combate, algunas de las cuales han sido entrenadas por países miembro de la OTAN, están "preparadas", si bien el Ejército aún necesita "algunas cosas", incluidos vehículos blindados.

Las autoridades ucranianas llevan un tiempo anticipando que la contraofensiva podría tener lugar próximamente, si bien nunca se ha especificado una fecha. Las tropas rusas han fortificado sus defensas en todo el frente para intentar frenar la posible acometida. En este sentido, Zelenski ha expresado su confianza en que el Ejército ucraniano podría lograr avances y ha advertido de la posibilidad de "un conflicto congelado", algo con lo que Rusia "cuenta", según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

El presidente ucraniano ha descartado además la posibilidad de reconocer la autoridad rusa en los territorios anexionados en caso de que se inicien conversaciones de paz, al tiempo que ha reconocido que "todo el mundo tendrá una idea" sobre el contenido de las mismas. "No pueden presionar a Ucrania a que entregue territorios. ¿Por qué debería ningún país del mundo dar su territorio a (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin?", se ha preguntado, si bien por el momento no hay expectativas de que Kiev y Moscú puedan sentarse en la mesa de negociaciones.

Por otra parte, Zelenski ha negado que Kiev pueda perder el apoyo de Washington en caso de que el presidente estadounidense, Joe Biden, no logre la reelección en 2024 y ha mostrado su expectativa de "haber ganado (la guerra) para entonces".

Zelenski ha reseñado además que las sanciones contra Rusia están afectando a su industria de defensa y ha reiterado su rechazo a las acusaciones de Moscú sobre un intento de asesinato de Putin usando drones contra el Kremlin, que ha descrito como una posible operación de falsa bandera. "Buscan constantemente algo que suene a justificación y dicen: 'Nos haces esto, así que nosotros hacemos esto'", ha argumentado. "No funcionó. Incluso para el público interno, no funcionó. Sus propios propagandistas no se lo creen, porque pareció muy, muy artificial", ha zanjado.