El próximo 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental, y este año, cobra especial relevancia por la crítica situación medioambiental que estamos viviendo. Porque, seguramente te habrás preguntado alguna vez ¿Qué hay en el aire que respiramos?

Por nuestros pulmones pasan a diario 12.000 litros de aire: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases mezclados con un cóctel de sustancias tóxicas. Motivo más que suficiente como para plantearnos “curar” el aire que respiramos.

En la última década, aspectos como la movilidad sostenible, la utilización de nuevas energías renovables y las pequeñas acciones cotidianas que realiza cada individuo, se han vuelto fundamentales para frenar la contaminación atmosférica y sumar en esta importante lucha contra el cambio climático. Porque ¿Te imaginas caminar por un jardín marchito y desolado, donde a la vida le cuesta abrirse camino? Así podría ser nuestra naturaleza en unos años. Corrígeme si me equivoco, pero esto es algo que no agradaría a nadie, y seguramente a ti tampoco.

El valor de los gestos diarios

Suena el despertador con el último hit del verano y vamos directos a los 10 minutos de ducha necesarios para espabilarnos. Por el camino encendemos la cafetera, la tostadora y la tele. On. On. On. Mientras desayunamos, respondemos los emails más urgentes y aprovechamos para ver (y reenviar) un par de videos que nos llegaron por WhatsApp. Estrenamos los vaqueros de la nueva temporada (¡un chollo, con unos pocos usos se amortizan!) y ya estamos listos para empezar la jornada. Puede ser la rutina de un día cualquiera. Pero ¿Te has parado a reflexionar sobre esos gestos cotidianos que hacemos inadvertidamente? Y es que, antes siquiera de salir de casa, ya han dejado huella, contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

A lo que me refiero, es que necesitamos ser conscientes de la cantidad de emisiones que se liberan en la atmósfera como consecuencia de cualquier actividad. Y con ello, no estoy hablando solo de la responsabilidad de las grandes industrias u organizaciones, sino también de la huella de carbono personal que deja cada una de nuestras rutinas diarias.

Y esta es la razón por la que Naturgy nos presenta su nueva guía, La Buena Huella, donde invita a tomar conciencia sobre la huella de carbono personal. Un libro que sorprenderá por su forma amena de compartir valiosos consejos, que todos podemos aplicar para reducir las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera.

¿Qué es ‘La Buena Huella’?

Se trata de un proyecto elaborado por Prensa Ibérica en colaboración con Naturgy que tiene como objetivo dar respuesta, de manera atractiva y sencilla, a la pregunta de ‘¿Qué puedo hacer yo?’, y contribuir así al ambicioso fin de salvar el mundo a base de pequeños gestos.

El proyecto se materializa en una guía ilustrada por el artista Javi Royo, con tips prácticos a todos los niveles, que está concebida para convertirse en un manual de cabecera para llevarnos de la mano hacia un cambio de hábitos que redunde en un planeta más saludable.

Una guía que, junto con los contenidos adicionales que la complementarán, será totalmente sostenible. La publicación ha tenido muy presente la huella de carbono generada en cada fase del proceso para reducirla lo máximo posible.

Esta acción se encuadra dentro del proyecto #BuenaHuella, cuya intención es medir, reducir y neutralizar la huella de carbono en todos sus contenidos de marca y campañas publicitarias. En este sentido, Naturgy para compensar la huella de carbono ha iniciado su proyecto Bosque Naturgy, que se trata de un plan de reforestación de siete hectáreas que ayudará a eliminar del aire 2.220 toneladas de CO2.