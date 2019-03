Heavy, el hermano aventajado del rock

No vamos a discutirlo otra vez. Los orígenes del heavy metal son muchos y se pueden encontrar por todos lados, desde la intro del Helter Skelter de los Beatles al portentoso riff de In-A-Gadda-Da-Vida de Iron Butterfly. Habrá quien piense que hasta que no llegaron Blue Cheer, Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin la cosa no puso realmente dura. Y todos tienen razón. Lo que no se puede discutir es que el género musical del altos decibelios nació a finales de los años sesenta para quedarse por siempre jamás y convertirse en el hermano más aventajado del rock, su hermano mayor.

El pequeño volumen Heavy Metal, un género mítico, escrito por Jacques De Pierpont y magistralmente ilustrado por Hervé Bourhis propone un breve pero completo y ameno recorrido por todos los signos representativos de este movimiento que trasciende lo musical. Claro que están referenciadas todas las grandes bandas que lo han hecho posible, desde la seminales Rainbow, Whitesnake, Scorpions, Iron Maiden o Kiss, hasta las más actuales, como Rammstein, Rob Zombie, System of a Down o Anvil. Pero los autores tambén dan cuenta de las principales referencias de la cultura heavy, como el culto al satanismo, la pasión por lo oscuro o ese gusto por las melenas interminables, y las principales ramificaciones musicales del género: speed, power, thrash, doom, rap, black metal... Una delicia para amantes y neófitos de heavy.