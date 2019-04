El insustituible monarca del soul

El 18 de agosto de 1965, los Beatles viajaron de Toronto a Atlanta para continuar con su nueva gira norteamericana. Durante la multitudinaria rueda de prensa que ofrecieron los cuatro músicos de Liverpool, un periodista les planteó una curiosa pregunta: «¿Si estuvieran en casa escuchando discos, qué artistas estarían sonando?». John Lennon fue el primero en contestar: «Otis Redding sería uno de ellos». Esta anécdota atestigua la importancia que a mediados de los años sesenta comenzaba a adquirir el cantante de These arms of mine, un gigante escénico –en todos los sentidos– cuya potencia vocal desarmó todos los preceptos del rhythm and blues conocidos hasta la fecha y que le convertiría en un tiempo meteórico en el indiscutible Rey del soul. Un reinado construidio desde Stax Records que a penas pudo disfrutar, ya que dos años más tarde, el 10 de diciembre de 1967, fallecía al estrellarse su avioneta. Tenía 26 años y estaba a punto de alcanzar su plenitud creativa, como bien refleja su póstuma (Sittin' on) the dock of the bay, lanzada un mes después de su deceso.

El músico y periodista Jonathan Gould realiza un pormenorizado recorrido por la vida del autor de Respect (tema convertido en un símbolo de la lucha feminista en la versión de Aretha Franklin, aunque Redding lo compuso con un sentido bien distinto) en esta nueva biografía que ahora llega a las librerías españolas gracias a Neo Person. Otis Redding. Una vida inacabada recorre la vida del cantante, cuyos aspectos esenciales son conocidos por todos, y dibuja de forma milimétrica la situación económica, social y cultural que se vivía en los años de la irrupción de la música negra en el mainstream estadounidense. Un texto que merece todos los elogios al situar en su contexto al monarca del soul, un músico inspirado por Sam Cooke y el álbum Sgt. Pepper capaz de evocar a dios y al demonio en la misma canción con su portentosa voz.