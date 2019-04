Peces de internet

Un beso como burbuja. Flota frágil en el aire de cada mañana como si fuese una delicada piedra preciosa. Aunque sepamos que de repente en cualquier instante estalla ese beso y se derrama lo que su círculo guarda dentro: atmósfera emocional, deseo en estado gaseoso o su peso muerto, el blanco carnal de su primer encuentro en la boca del otro, el olor a cerrado del beso que hace tiempo se entorna en un gesto silencioso y fugitivo. ¿Cuánto tiempo de amor cabe en un beso? ¿Dónde reside la fecha de caducidad de lo efímero y de lo que se construye para que dure siempre? ¿En qué momento uno piensa en la posibilidad de arrojar a la basura ese beso que estalla y deja caer en vértigo los números rojos de sus ausencias? ¿Es posible reinventarlo de nuevo si se pone distancia a tiempo entre una boca y otra, lo suficiente como para echarlo de menos? ¿A cuánto cotiza en la vida actual un beso de sólo para hoy, y el compañerismo de un beso para quedarse? ¿Una relación de amor puede tramarse como un ensayo de ideas o más bien se construye como una casa con cimientos y con vistas? ¿Qué algoritmos definen la intimidad y la temporalidad de un golpe de yema con el que conectar con otro? ¿Es mejor la búsqueda del amor mirándose a los ojos o la felicidad sólo se encuentra en la sorpresa de Tinder?

si hace tiempo que lleva tiempo dándole vueltas a estas preguntas no lea la novela de Patricio Pron. Puede que su lectura le descubra la precariedad sentimental y le transmita ganas de desconectar de su relación y examinarse de ella como superviviente en el caso de ruptura. Quizás le induzca a hojear los libros de su vida en común y en su inspección a ir amputándole las hojas dedicadas o las que requieren una larga nota a pie de página. Tal vez le suceda lo contrario y al adentrarse en la historia del proceso -tiene esa frialdad de lo sociológico, su misterio y su amenaza de Kafka- que se desarrolla en Mañana tendremos otros nombres, encuentre respuestas que duelen, que igualmente iluminan, que en algún que otro caso posibilitan resetear el deseo que destella a partir de la ausencia, y renacer la relación con el brillo dorado del kintsukori. En ambos casos la metamorfosis está asegurada.

Siempre me ha gustado la escritura Pron. Envuelta en celofán frío, o como si la escritura se tallase con un bisturí con el que a ningún término le sobra algo de barba, de relieve, de sombra. Una escritura que se desliza sin huella sobre el hielo donde traza siempre sus historias y que a la vez cruje cuando uno la desenvuelve y se lleva al paladar sus ideas. Luego, cuando la prosa cae en el estómago provoca ardor o esa punzada que le hace a uno preguntarse por qué golpea o araña lo que Pron escribe como quién no quiere hacer ruido, y sólo nos cuenta aquello que ha observado al microscopio. Social, político, económico, sentimental, líquido. Igual que esta novela Bauman con la que Pron le practica también la autopsia de pareja a las formas en las que hoy nos relacionamos sujetos a automatismos, a leyes de mercado, a las redes en las que nos extraviamos entre la difuminación de lo público y lo privado, y nos hemos convertido en objetos y proveedores de consumo. Ella que rompe, él que divide la biblioteca, el verdadero hogar sentimental que nos define y que mejor simboliza la pérdida. Ambos que zozobran en la frontera de los cuarenta, cuando la vida entra en rutina y en acto de contrición y la gente se evalúa/devalúa según la imagen que tiene de su mundo, de sus convicciones, de su identidad. Tener el coraje de cambiarlo todo, o la impotencia de no poder cambiar nada.

Es lo que subyace en esta novela de amor en busca del amor y sus nuevos rostros y lenguajes, en medio de la soledad, de las frustraciones, del significado de capital económico que tiene la pareja, en la que Patricio Pron deje que entre lo real y su aspereza tiemble la ternura, y respire la esperanza. Encontrarlas es el asunto de sus lectores.