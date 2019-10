Garci, ese tipo estupendo

Mientras esperaba que la Academia Sueca anunciara de una puñetera vez al ganador del Premio Nobel de Literatura de 2018, anuncio que fue suspendido el año pasado por un escándalo de abuso sexual y que ahora han hecho coincidir con el del ganador de 2019, me dio por pensar en José Luis Garci (Madrid, 1944). Y es que yo daba ya a Garci como escritor que antes fue director de cine, un poco como Santiago Lorenzo, pero con bastante más éxito en su paso por el cine y algo menos por las letras. Pero va el abuelo y estrena 'El crack cero' (2019), una película estupenda que me ha hecho olvidar el sonrojo de 'Holmes & Watson. Madrid Days' (2012) –lo de llamarle abuelo y sonrojarme con sus deslices es porque uno es muy fan de este madrileño cascarrabias pero no carca-. Aquel desastre nos devolvió al Garci escritor, un hombre que ama al cine por encima de casi todas las cosas, y que lo cuenta muy bien. Además, ese empuje suyo por recuperarse como escritor nos ha traído como regalo la reedición de 'Ray Bradbury. Humanista del futuro' (Helios Editorial, 1971), de la mano de Hatari Books, una editorial que él mismo ha lanzado con sus amigos de siempre. Al Garci escritor le estoy cogiendo tanto cariño y devoción que espero que 'El Crack Cero' haya sido solo una feliz despedida y no un regreso a los platós. Por cierto, lo del Nobel lo dejo para otro momento.