Los anhelos humanos hechos poesía

Tuvo Emily Brontë una vida azarosamente corta y sin embargo su legado literario se convirtió en eterno. De sus manos nació una de las obras cumbres de la literatura universal, 'Cumbres Borrascosas', de su imaginación nacieron Heathciff y Catherine Earnshaw, convertidos ya en personajes referencia de la novela romántica y atormentada tan de moda en la época victoriana y que, pese al andar de los años, siguen siendo el ejemplo del que se nutren autoras de un género que goza de excelente salud. No vio la joven, fallecida a los 30 años, el éxito de su prosa y tampoco conoció el reconocimiento que tendría su obra poética, recuperada de forma muy acertada por la editorial Alba en una edición bilingüe de excelente factura. Es esta 'Poesía completa' una oportunidad de descubrir a una autora que supo llegar con sus palabras a los rincones más profundos del alma humana, aquellos en los que se esconden los sentimientos que no queremos compartir, las zozobras que nos atormentan cuando amamos, cuando quieres y no te quieren, cuando la felicidad es un anhelo que está a la vez tan lejos pero tan cerca.

Un universo propio es el que construye Emily Brontë en sus poemas, un mundo que se pasea por ese otro mundo imaginario, Gondal, que un día se inventó con sus hermanas. En la poesía de Emily hay no sólo amor y sentimientos, también se encuentran esos otros elementos tan comunes en la escritura surgida de las islas británicas, una naturaleza bronca, desafiante, convertida en metáfora de los miedos propios y ajenos, pero a la vez florida, verde, exhuberante, como la tierra nutrida por la lluvia. Es el petricor, ese olor único a tierra mojada que es a la vez fin e inicio. Mujer adelantada a su época, como sus hermanas, nunca es tarde para descubrir su poesía, lectura otoñal para recordar a una autora difícil de igualar.