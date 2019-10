La radiografía de un novelista

Si una novela negra es, en la postmodernidad, un termómetro eficaz para medir el clima de ebullición en cualquier sociedad, el asturiano Paco Bescós ha usado de forma magistral ese medidor en su nueva obra, 'El porqué del color rojo' (Salto de Página), que lleva meses arransando en los festivales del sector (ganó Cartagena Negra en septiembre, por ejemplo). Hay varias cosas reseñables: la teniente de la Guardia Civil Lucía Utrera, 'La Grande', es uno de los protagonistas mejor conseguidos de la novela negra española, no sólo por su obstinación a la hora de resolver los casos y su escasa afición a respetar jerarquías y trámites administrativos impuestos, sino por su conseguida humanidad (sus problemas con las dietas, las tribulaciones sobre su matrimonio, el miedo a que los suyos sufran por las consecuencias de su trabajo y la mala leche que gasta cuando alguien se le pone chulo). Esta obra transcurre en La Rioja Baja, justo cuando comienza la recolección de la uva. En una de las fincas pertenecientes a una de las grandes familias dedicadas a la producción de vino, un temporero, inmigrante irregular del Este de Europa, es hallado muerto. Lucía y una colección de picoletos inexpertos (algunos de ellos juerguistas) tendrá que tratar de solucionar el caso con la sola ayuda de un cura amante del boxeo incapaz de controlar sus accesos de ira. El problema es que el caso se irá enmarañando hasta convertirse en un fresco, en una fotocopia impresionista de los crímenes actuales: desde el tráfico ilegal de seres humanos para trabajar en los viñedos al yihadismo pasando por la explotación laboral, una fotografía que se extiende certeramente para radiografiar su tiempo y la sociedad, abordando, por ejemplo, la asimilación de la inmigración musulmana en municipios pequeños, el papel de la mujer en el Islam o entre los inmigrantes ilegales, el maltrato animal, las ascuas de la desaparición de la banda terrorista ETA, la jerarquía y militarización del Instituto Armado, el papel del espionaje en un mundo que, tal vez, ya no lo necesite y el cuestionamiento mismo de la respuesta a alguno de estos fenómenos. Bescós tira de una escritura pausada, con una pintura de ambientes muy esmerada y convierte al paisaje en un personaje más, ya que interactúa con los personajes del libro, profundamente humanos incluso en sus contradicciones, y hace del humor una bandera, demostrando que la ironía no tiene por qué estar reñida con la novela de corte negro.