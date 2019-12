La Navidad, mejor regalando libros

Llega la Navidad y el momento de pensar en los regalos. Pero no hay que agobiarse. Si no se sabe qué regalar, los libros son siempre una buena opción. Os dejamos algunas recomendaciones para aquellos que no saben qué comprar. Ahora sólo hay que casar un poco los gustos del que va a recibir el regalo con algunas de las propuestas que os dejamos.





Literatura en castellano

La novela conecta con 'La fiesta del Chivo' y, con la arquitectura narrativa propia de las grandes obras del hispano-peruano, narra el golpe en 1954 en Guatemala contra Jacobo Árbenz, tildado de peligroso comunista y en realidad víctima de una colosal fake news. Vuelve el mejor Vargas Llosa. El Nobel regresa a la gran novelística, a las historias políticas trufadas de cuitas personales, a la peculiar arquitectura narrativa marca de la casa.

Literatura extranjera

Con su habitual sentido del humor y la habilidad narrativa que le caracteriza, El negociado del yin y el yang es una entretenidísima historia en la que los avatares personales del protagonista se cruzan con grandes acontecimientos del siglo XX. Nueva York. 1975. Rufo Batalla, funcionario y experiodista regresa a España tras la muerte de su padre. Y de Franco. Pero se le cruza el príncipe Tukuulo, aspirante al trono de Livonia, que le encomienda una misión en Japón.

En un trabajo literario de enorme valía, sólido y bien construido, Valeria Luiselli entrelaza en Desierto sonoro el viaje de una familia desde Nueva York y el de miles de niños desde América Central y México a la frontera con EEUU. Lo hace con verosimilitud y sin moralina, para crear una novela conmovedora, que nos interpela por la situación de indefensión de miles de menores y de como los abocamos a la miseria social y humana.

Crónica

Los errantes es un libro de relatos sobre los viajes, físicos y mentales que realiza el hombre continuamente y en el que Tokarczuk demuestra una narrativa original, mágica y esplendorosa. En Los errantes Tokarczuk presenta 116 relatos, que ella llama iluminaciones, que responden a esa concepción de que el movimiento es una aspiración mas noble que la quietud y se traduce una y otra vez en una peregrinación que «es siempre en pos de otro peregrino».

Guillermo Busutil, escritor que se confiesa fugitivo de la realidad, nos presenta en La cultura, querido Robinson una antología de sus mejores crónicas periodísticas de los últimos años, publicadas en La Opinión de Málaga. Su territorio, esas fronteras a las que siempre vuelve, en la trama de la vida y en la cicatriz de su memoria: los libros, la prensa, el teatro, la fotografía. La cultura es una verdadera tabla de salvación para muchos de nosotros, robinsones náufragos de tantas pérdidas.

Ensayo

En una selección de columnas, escritas a lo largo de más de cinco años, Leila Guerriero, una de las grandes firmas del periodismo latinoamericano, se coloca a sí misma en su afilado punto de mira. Con una prosa feroz y precisa, la autora bucea en lo sutil para, desde el asombro con el que es capaz de iluminar la realidad cotidiana, alumbrar lo que permanece oculto en nosotros. Un conjunto de escritos que golpea al lector con la fuerza de la mejor literatura.

Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días, ha obtenido el premio Espasa de Ensayo. En ella Roca Barea analiza la evolución de la leyenda negra española, cuyas raíces estarían en la propaganda antisemita contra España de los humanistas italianos y la compara con otros ataques recibidos por grandes imperios y cómo la hispanofobia ha sido asimilada por el poder y las élites de nuestro país desde la llegada de los Borbones hasta nuestros días.

Historia

Una obra clave en la literatura en español de nuestro tiempo. Con La parte recordada, Rodrigo Fresán cierra el tríptico cuyo tema son las tres partes que intervienen en la redacción de las vidas ficticias y en la narración de las obras reales. Partes que determinan el modo en que funciona la cabeza de un creador literario que ya no cree en casi nada a excepción de aquellas historias en las que se aconseja tener muy presente al pasado, porque de ello depende con seguridad el futuro.

Thomas Asbridge, uno de los historiadores medievales más destacados del panorama internacional, narra la historia del épico enfrentamiento desde la perspectiva de cristianos y musulmanes, reconstruye sus experiencias y actitudes, y expone los horrores, las pasiones y la barbarie de la era de las cruzadas con un fuerte pulso narrativo y una aguda y reveladora visión. Una historia erudita y accesible de la brutal lucha por Tierra Santa en la Edad Media.

Novela negra

David Lodge domina los tiempos en Un hombre con atributos, la descarada y monumental aproximación a la vida del célebre escritor británico H.G. Wells, un autor marcado por su genialidad pero también por sus impulsos sexuales. La biografía novelada de Logde es una vuelta de tuerca a las que hicieron mundialmente famoso a Stefan Zweig, una inmersión poco frecuente en la turbulenta y excesiva vida literaria, social, familiar y sexual del biografiado.

El detective privado Jaycob Eklund ha desaparecido, y Charlie Parker recibe el encargo de localizarlo. Quien se lo pide es Edgar Ross, agente especial del FBI, que tiene sus motivos inconfesados para encontrar a Eklund. Pero Eklund no es un investigador común y corriente. Está obsesionado con seguir el rastro de desapariciones y homicidios poco comunes. Y ahora Parker debe internarse en el mundo por el que ha transitado ya Eklund.

Clásico

Un hombre decente habría sido un buen título para las memorias de John le Carré. Pero no es un libro de memorias. No, esta novela está bien pegada al tiempo presente, unos días de tribulación y vergüenza en el Reino Unido. Un hombre decente es la novela del Brexit, y el libro con el que Le Carré advierte a sus conciudadanos británicos que se han vuelto locos y por supuesto lo hace con otra gran novela de espías propia de su talento.

En agosto pasado se cumplieron 200 años del nacimiento de Herman Melville, el padre de Moby Dick, la novela que forma parte de nuestra mitología. Moby Dick es una novela global y apocalíptica, culmen de la escritura simbólica internacional. Moby Dick es un clásico en el sentido de obra inagotable y supone una forma de inmortalidad de Herman Melville. Se trata de un clásico siempre dispuesto a su lectura.

Ilustrados

Tolstoi dedicó sus ultimos años a una labor de búsqueda personal y de despertar a sus semejantes para que aprendieran a llevar una vida de bien. Fruto de ello es El camino de la vida, su ultimo trabajo como escritor que reune los pensamientos de los «sabios mas grandes del mundo», recopilados por Tolstói para inculcar a las personas que para llevar una vida de bien, «es necesario que sepa lo que debe y lo que no debe hacer».

Me moriré en París es un homenaje al poeta César Vallejo, uno de los grandes nombres de la poesía latinoamericana de todos los tiempos, considerado uno de los máximos innovadores en la poesía del siglo xx. Contiene un repaso a lo mejor de la producción del poeta ilustrado por Sara Morante, a partir de una selección de Víctor Fernández que ha seleccionado algunos de sus poemas y prosas más relevante. Mención especial al trabajo gráfico de Sara Morante, que acompaña a la perfección a estos poemas con ilustraciones muy singulares.