Libros para los pequeños

Prelectores

Miguel B. Núñez: El mundo de Miki | Editorial Bang. 13 €

Miki es muy atrevido, y no duda ni un segundo en seguir una mariposa que pasa por aquí. Pasará por muchísimos peligros sin ni siquiera darse cuenta. ¡Para lectores con nervios de acero! Dentro de la colección 'Mamut', de primeros cómics, esta serie, pensada para los más chiquitos que aún no saben leer, en la que el atrevido Miki no duda en seguir la primera mariposa que se le cruza por delante. Sin darse cuenta se encontrará con muchos peligros.

Alison Green: Amables | Editorial Bruño. 16 €

Un precioso álbum, ilustrado por 38 artistas de gran prestigio, que muestra de una forma tierna y bonita todas las maneras en que los seres humanos podemos ser amables en nuestro día a día. Cosas tan básicas y sencillas como sonreír, escuchar, abrazar o contar una historia. Un librito muy necesario que acaba con una obviedad que se nos olvida casi a diario: «Si somos amables los unos con los otros, ¡conseguiremos un mundo mejor!»

Ryan Higgins: Hotel Bruce | Editorial Anaya. 15 €

El oso gruñón mas querido por los más pequeños de la casa. El oso Bruce ha vuelto, pero esta vez encuentra algo más que unos gansos en el plato. Una gran cantidad de animales del bosque se ha apoderado de su guarida, y no va a haber quien los eche. Cuatro ratones han convertido su guarida en un hotel, el hotel El Bosque del Norte. Bruce tendrá que hacer frente a ello con su habilidad y astucia. Pero como es un gruñón y vuelve cansado del viaje de invierno el regreso será todo una aventura.

De 6 a 9 años

Miguel Núñez y Felipe Navarro: Catalina y la isla del cíclopes | Editorial Narval 17 €

La historia de cómo una niña-rata y un niño-pollo acabaron metidos en un gran lío, sin comerlo ni beberlo. Bueno, un poco sí que metieron mano, porque resulta que ella ayudó a un ojo, a uno muy grande, a salir de un apuro y, al final, una cosa llevó a la otra y acabaron en una isla llena de criaturas mitológicas. Ya sabes, esas con tres cabezas o mitad serpiente mitad lo que sea. Un disparate, en serio, pero tan divertido como volar en un grifo, de los mitológicos, no de los de abrir el agua. Bueno, tú ya me entiendes.

Consuelo Delgado: El mundo de los dinosaurios | Editorial Susaeta. 7,50 €

En el pasado hubo cientos de especies distintas de dinosaurios. Abre este libro y te sorprenderás de lo diferentes que eran el tiranosaurio y el eorraptor, o el pentaceratops y el braquiosaurio. Descubrirás también de qué se alimentaban, dónde vivían y cómo se relacionaban entre ellos y con otros animales de su época. Todo ello con unas increíbles ilustraciones y unos textos sencillos y adaptados a lectores que ya saben leer y disfrutan con la lectura. Resultará apasionante.

Waldemar Bonsels y Ester García: Las aventuras de la abeja Maya | Nórdica Libros. 25 €

Maya es una abeja muy especial. Quiere conocer el mundo y no pasar su vida recogiendo miel y llevándola a la colmena. Es pura alegría. Lo que más desea es conocer al ser humano, del que tanto ha oído hablar. Es tierna y algunas veces algo ingenua, pero su gran corazón le ayuda siempre a salir de los embrollos en los que se mete por el afán de aventura. Waldemar Bonsels fue un autor alemán nacido a finales del siglo XIX y 'La abeja Maya' es su libro más famoso.

De 10 a 13 años

Emily Winfield Martin: Nieve y rosa | Editorial Errata naturae. 19,50 €

Esta es la historia de dos hermanas y un bosque encantado que las ha estado esperando durante mucho tiempo para acabar con un terrible hechizo. En Nieve y Rosa, Emily Winfield Martin reescribe e ilustra de manera sorprendente e inolvidable el clásico de los hermanos Grimm, 'Blanca Nieve y Rosa Roja', uno de los cuentos de hadas más bellos, pero también de los más desconocidos. Una historia extraordinaria sobre el vínculo inquebrantable de dos hermanas y el poder de la amistad.

Begoña Oro: Monsterchef | RBA Libros. 14 €

Coco es un chico normal. Bueno, más o menos. Resulta que acaba de apuntarse a un concurso de cocina para monstruos llamado MonsterChef. Coco está metido en un buen lío, pero eso no significa que no vaya a esforzarse por llegar a ser el mejor cocinero del mundo de los monstruos. Ahora lo único que necesita para conseguirlo es que alguien le explique cómo preparar la cena ¡sin que la cena le acabe mordiendo a él!

Frank Baum: El maravilloso mago de Oz | Editorial Anaya. 19 €

Dorothy y su perro Toto inician sus aventuras cuando un ciclón los arrastra desde su hogar en Kansas hasta una tierra desconocida. En el camino, conocerá al Espantapájaros, al Leñador de Hojalata y al León Cobarde. Juntos iniciarán un viaje hacia la Ciudad Esmeralda, donde esperan conseguir del Gran Oz el cumplimiento de sus deseos: la vuelta a Kansas de Dorothy, un corazón para el leñador, un cerebro para el espanta pájaros y valor para el león cobarde.

De 14 en adelante

Juan Villoro: El libro salvaje | Editorial SM 9,95 €

El reconocido escritor mexicano Juan Villoro es el autor de esta historia en la que un niño de 13 años se va de vacaciones a casa de su tío Juan, un bibliófilo empedernido que come con la boca abierta y adora las arañas. Y es que lo que Juan pensaba que serían unas aburridas vacaciones de verano se convierten en toda una aventura en busca de un libro salvaje que esconde un gran secreto. Por si fuera poco allí se enamora por primera vez y la gran aventura cobra tintes heroicos.

Margotte Channing: El misterio entre Cervantes y Shakespeare | Amazon. 12,47 €

Esta es una historia diferente en la que Germán Cortés camina por ella, a veces de puntillas, de la mano de Cervantes, Shakespeare, algún lord inglés de la época, e incluso junto al mismísimo Gabriel de Borbón. Pero no es un viaje en el tiempo ni nada parecido, Germán sigue con los pies asentados en el siglo XXI cuando le toca investigar el asesinato de dos frailes agustinos, uno en el Monasterio del Escorial, y otro en la Biblioteca Británica.

Kiran Millgood Hargrave: Más allá del invierno | Editorial Ático de los libros. 14,90 €

Mila vive en una cabaña con sus dos hermanas, Pípa y Sanna, y su hermano, Oskar, en el bosque de Eldbjørn, donde, desde hace mucho tiempo, reina un invierno eterno. Una fría noche reciben la visita de un misterioso desconocido con el que su hermano se marcha al día siguiente sin decir nada. Convencida de que Oskar corre un terrible peligro, Mila decide ir en su busca y se embarca en una gran aventura junto a un joven mago a través de montañas y bosques donde habitan criaturas desconocidas.

Isabel Sánchez. Yelena Bryksenkov: Pequeña & Grande | Editorial Alba. 16 €

Una colección infantil superventas que desde Barcelona ha llegado a 25 países y ha vendido millones de ejemplares. Empezó como Pequeña & Grande, de la mano de Sánchez Vergara, reivindicando la vida de grandes mujeres de la historia, desde Frida Kahlo a Audrey Hepburn pasando por Marie Curie. En esta ocasión traemos la vida de Mary Shelley, la escritora londinense, autora de Frankestein, la novela de ciencia ficción más conocida de la historia.

Francisco Ibáñez: Mortadelo y Filemón ¡Felices fiestas! | Editorial Bruguera. 14,90 €

En la T.I.A. se respira el ambiente navideño. Los agentes más torpes del planeta no dejarán de tropezarse con las situaciones más divertidas y esperpénticas durante las fiestas más señaladas de estos días, desde la Nochebuena hasta el día de Reyes, pasando por los Santos Inocentes y la noche de fin de año, incluso el día del Gordo de la Loteria. La famosa pareja de Mortadelo y Filemón y sus secuaces serán protagonistas de las situaciones mas disparatadas.

Issa Watanabe: Migrantes | Libros del Zorro Rojo. 13 €

Este libro álbum sin palabras narra con imágenes de extraordinaria fuerza el viaje de un grupo de animales que deja atrás un bosque nocturno que carece de hojas. Es la historia de una gran y única migración, donde conviven la muerte y la esperanza. Las imágenes de Issa Watanabe narran una situación real, que conmueve al lector con un relato construido a partir de lo cotidiano, con escenas de campos de refugiados y otras imágenes sobre migraciones para provocar la reflexión y, ¿por qué no?, la empatía.