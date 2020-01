Lecturas políticas para tratar de entender 2020

Apenas ha comenzado 2020 y la economía española se desinfla al mismo tiempo que la soberanía nacional se divide, o va camino de multiplicarse, según se quiera ver. Y esto sucede mientras los españoles se han lanzado a leer 'Sidi' (Alfaguara, 2019), novela histórica que firma Arturo Pérez Reverte y que campea orgullosa en lo más alto de las listas de ventas. No sé cómo entender que una revisión macho del Cid –que ya es decir– sea el libro más vendido en un país gobernado de forma provisional por un Pedro Sánchez ausentado mientras espera el sí quiero de los independentistas catalanes para poder casarse con los neo comunistas de Podemos –ufff, todo esto es tan 2019 que ya me parece viejo–. Lo que tampoco entiendo es cómo las memorias de Mariano Rajoy permanecen en el quinto puesto de esas listas, cuando existe una versión en audiolibro de 'Una España mejor' (Plaza & Janés, 2019) leída por el propio Mariano Rajoy –sin autotune y sin miedo–. Me reconcilio con los compradores nacionales al comprobar que 'Lectura fácil' (Anagrama, 2018) resiste en un digno décimo puesto, porque esta patada y escupitajo de Cristina Morales a la comodidad y la corrección es uno de esos libros de los que te alegras que existan.