Oportunismo de pape

No he podido evitarlo. Al comienzo del encierro leí 'La amenaza de Andrómeda', la novela de virus y contagios que lanzó al estrellato a Michael Crichton; y ahora que nos vamos acercando al final del confinamiento tal y como lo conocíamos, pues he visto 'Estallido' (Wolfang Petersen, 1995). En esa película, Dustin Hoffman ejerce de improbable héroe de acción, convertido aquí en un epidemiólogo a la caza y captura de un virus en la onda del ébola –esta película menor ha revivido en estos días, junto con 'Contagio' (Steven Soderbergh, 2011)-. Esto me hace pensar que en pocas semanas nos van a aplastar con una avalancha de libros oportunistas sobre la pandemia del Covid-19. No va a haber aspecto de estos trágicos días y del oscuro futuro que se nos avecina que no vaya a ser explotado. Y quizá se publiquen algunos libros interesantes, pero me temo que la gran mayoría será basura sensacionalista que en otros tiempos iría casi de forma directa al cajón de saldos –pero eso era cuando leíamos y comprábamos libros sin preocuparnos de por cuántas manos habían pasado–. Lo que más espero son las mil y una teorías conspiratorias, que aún están por llegar a nuestras sufridas librerías, tras su paso exitoso por las cloacas sociales. Un poco de humor nos va a sentar bien.