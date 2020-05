El hombre que nos lo dijo

Supongo que ya habrán aparecido otros libros oportunistas sobre la pandemia en la que aún estamos empantanados, como tiburones que huelen la sangre, pero el primero del que he tenido noticia es 'La amenaza más letal. Nuestra guerra contras las pandemias y cómo evitar la próxima' (Planeta, 2020). Este libro de Michael T. Osterholm parece una obra seria, lo que no ha impedido que Planeta recurra a la literatura promocional más manida: «El profético libro que primero alertó contra la crisis del coronavirus. N.01 en EEUU». Ufff. Ya sabíamos que esto iba a llegar. Me temo que los tres traductores que se han ocupado de este ensayo de casi 400 páginas no han tenido unas semanas de pandemia muy tranquilas –les imagino volviendo a fumar tras años de saludable abstinencia y desatendiendo a sus hijos que lloraban a moco tendido mientras pintaban en las paredes; aunque quizá este encargo exprés fue un consuelo y el mejor modo de evitar las videollamadas familiares–. Este catedrático y fundador del Centro para las Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, institución cuya existencia desconocía y que mañana habré olvidado, puede ser uno de los pocos que cabecea con satisfacción cuando ve o lee las noticias sobre el Covid-19, y seguro que se muere de ganas por gritar un liberador y satisfecho «¡Os lo dije!»