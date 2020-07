Philip Marlowe no puede descansar

Lo han vuelto a hacer. El bueno de Philip Marlowe descansaba tranquilo, vivía una jubilación dorada a su aire, pero le han vuelto a lanzar a las calles angelinas. Parece que los herederos de Raymond Chandler quieren mantener un ritmo de vida prohibitivo y no les basta con el canon clásico de novelas que se reeditan cada año en decenas de lenguas. No, ellos quieren más. Y Lawrence Osborne ha sido el elegido para darle mala vida a Marlowe y estirar las aventuras del detective privado más famoso de Los Ángeles. 'Solo para soñar' (Navona) ya ha llegado a las librerías españolas, aunque todavía no a mi mesita de noche. No espero mucho de esta novela, como tampoco lo hice de las entregas de Marlowe que firmaron en su día Robert B. Parker y Benjamin Black. Pese a mis reticencias, siempre acabo leyendo estas operaciones de explotación salvaje y codicia corporativa. Osborne salió bastante bien parado por la crítica estadounidense cuando esta novela se publicó en el verano de 2018, pero también hubo un acuerdo unánime: dejemos ya tranquilo a Marlowe. Me sumo a esa petición. Eso sí, no tardaré mucho en leer este capítulo de la vida de Philip Marlowe, porque un Marlowe jubilado aún es mucho Marlowe –y por opiniones como esta es por lo que siguen abusando del personaje sus despiadados herederos-.