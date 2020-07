Un viaje soñado

reo que no voy a posponer por mucho más tiempo mi ansiada visita a Los Ángeles, esa inmensa metrópolis que domina mis fantasías desde mi niñez. Estoy decidido a saldar esa deuda personal. Porque casi todos mis sueños conectan con esa ciudad que aún no he pisado. Pero como aún no hay vacuna ni tratamiento contra el Covid-19, y uno además de prudente es cobarde, resulta evidente que ese viaje aún tardará en llegar –estoy en manos de la industria farmacéutica, ¿qué puede salir mal?-. Mientras tanto, voy a entretener la espera con la lectura de 'Al oeste del Edén' (Anagrama, 2020), una historia oral de la ciudad californiana firmada por la desaparecida Jean Stein (1934-2017). Parece que se trata de un libro «repleto de chismes, sombrío, rebosante de historias y cautivador», en opinión de Joan Didion, cuya voz es una de las que conforman el texto. Entre esos cotilleos, destacan los de la propia familia Stein, un poderoso y muy adinerado matrimonio que reinó en Hollywood. Qué puedo decir, aunque no vea Tele5 la verdad es que un buen cotilleo me salva de muchos momentos de aburrimiento, y aunque algunos me dicen que estoy siempre en la calle lo cierto es que paso demasiado tiempo en casa. Al menos, ahora podré visitar Los Ángeles de la mano de Stein y sus amigos.