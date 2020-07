Melancolía del retiro

Paso la semana con una película de Xavier Dolan, unos tebeos de Franquin, un disco de HAIM y algunos retazos de la vida de Patti Smith que están reunidos en 'M Train' (Lumen, 2016). Pese al calor, salgo poco a la calle –bueno, por las noches tanto retiro me pesa y me dejo caer por algunos bares-. Sigo encerrado en casa, aunque no del mismo modo que en los meses pasados –ahora no soy tan disciplinado, vivo de forma más desordenada-. Todo lo que leo y veo solo es un relleno inútil para unos días que siento más vacíos de lo que solían ser. ¿Hemos leído demasiados libros y visto demasiadas películas en estos meses pasados? Creo que sí. Intentaré que la próxima película que vea sea sentado en una sala de cine, hábito que echo en falta de mi vida pasada–el mejor aire acondicionado del mundo es el de que cualquier cine-. No es la pandemia lo único que me retiene en casa, pero los otros motivos quizá sean demasiado personales para este diario de lecturas. Lo que sé es que ya es el momento de salir a la calle, de buscar la vida debajo de los adoquines y de cerrar los libros, aunque intuya que quizá vuelvan a sonar pronto los altavoces del encierro. De todos modos, también seguiré buscando esa vida en las librerías, que aún quedan algunas en las calles.