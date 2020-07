Solo un titán podría

Como todo en la mitología, como casi todo en la vida, un símbolo se oculta tras la historia de Atlas. Al fin, todos estamos "condenados" a soportar, si no el cielo, sí el mundo, nuestro mundo, y con frecuencia una buena parte del mundo de quienes nos rodean.

Si te asomas a la vida de cualquiera, incluso a tu propia vida (lo que suele ser un terrible experimento, una incursión en el precipicio), verás que todos cargamos con un peso insoportable y, sin embargo, vamos resistiendo.

Eso es lo que le sucede a Emilio, el protagonista de 'El mundo que sostienes', la novela que acaba de publicar Jesús Pérez en el sello madrileño Adeshoras.

Emilio es profesor de secundaria de Burgos que decide investigar la vida de Gonzalo García de Villadiego, el clérigo que escribió en el siglo XV el primer tratado de derecho diplomático que existe en el mundo.

El «encargo» le llega de manos de su padre, un anciano sumido en la demencia senil que insiste en reclamar al hijo que investigue a ese personaje, con el que pudiera estar lejanamente emparentado, dado que les unen sus raíces en la localidad de Villadiego.

Pero Emilio debe lidiar con muchas más cosas. Como un malabarista que lanzase al aire varias antorchas, debe mantener en equilibrio y giro constante (procurando no quemarse) los problemas de su hija Claudia, una niña con necesidades especiales; su mujer, Lola, que atraviesa también sus propias crisis y sostiene también su propio «mundo», porque ella, como todos, también carga con la pesada carga de vivir; y luego su trabajo en el instituto, su relación con los alumnos y sus familiares; el trabajo de investigación y las desavenencias con Marta, la compañera con quien, durante un año, buscará en los archivos de Salamanca, Roma y Florencia los documentos que precisan para escribir un libro sobre el clérigo villadieguense; la senectud del padre€

En un maravilloso poema titulado 'Carpe Diem', Antonio Cabrera dice «un hombre no, solo un titan podría/ aprovechar las horas una a una». Y me he acordado de esos versos leyendo la vida de Emilio, tan humanamente narrada, con tan buen oficio por parte del autor, que con su hábil prosa deja que se pose sobre sus palabras la tremenda carga de la responsabilidad, de sostener tu propia vida y lo que los otros precisan de ti, todo eso que sólo un titán podría soportar y, sin embargo, todos soportamos.