Crónica inédita del Sur

«Nos hallamos en la médula del dulce escándalo». Torremolinos «es la nota más aguda y estridente de ese largo y alucinante grito compuesto de miles de exquisitas voces que es la Costa del Sol». (...) También es un cementerio «donde cada noche una lastimosa fauna de extranjeros vive enterrados bajo una densa capa de alcohol o una nube de drogas. Llegan de países remotos, son buena parte de la podredumbre política y social de Europa, fugitivos de la justicia, elementos del OAS, exnazis, jovencísima fulanas, excrementos enfermos de una civilización enferma y que la marea ha traído, como los restos de un naufragio, a la Costa del Sol».

Es el retrato urgente del incipiente Torremolinos turístico de 1962, que nos describe un joven Juan Marsé que en ese año se embarcó junto con el fotógrafo Albert Ripoll Guspi y su amigo Antonio Pérez en un recorrido por las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga para intentar contar ese escenario cotidiano de resignación y desesperanza, silenciado por la España franquista.

El relato sería editado por la mítica editorial antifranquista Ruedo Ibérico, pero los problemas se fueron encadenando para que el relato de Marsé –bajo el pseudónimo de Manolo Reyes– primero quedara suspendido en el tiempo y al cabo se perdiera. Finalmente el esfuerzo editorial de Lumen y del editor Andreu Jaume lograron encontrar el texto original de Marsé. El destino que marcan los dioses ha hecho posible que apenas un mes después de que Marsé falleciera, éste volviese a la vida literaria con un texto inédito, escrito hace casi 60 años (1963). 'Viaje al sur' es la obra de un escritor naciente, en tránsito a la madurez tras sus dos primeros libros, pero con sus rasgos estilísticos ya bien definidos, con esa lentitud narrativa que le caracterizó y la construcción de personajes, en esta ocasión salidos de la observación de la realidad. En 'Viaje al sur', Marsé se mostraba ya entonces con la independencia en el tratamiento de sus historias que le acompañó en su largo recorrido literario posterior. No se prestó a la propaganda ideológica. Tanto el fervor patriótico como el descreimiento tienen en esta crónica sureña el mismo tratamiento y se muestran con igual crudeza y realismo. Andreu Jaume, en la introducción, cree que por eso el libro no se publicó entonces, «por la falta de compromiso político claro de Marsé en su crónica; no era un texto militante ni sujeto a consignas». En todo caso, tampoco hubiera sido posible su publicación al menos en España, donde la censura franquista lo habría impedido.

En el prólogo a la que debió ser la primera edición en 1963, el propio Marsé explicaba que era difícil escribir una crónica del sur «sin cierta amargura y sin caer en la tentación de insultar a alguien. Las causas de la postración y el abandono son demasiado evidentes».

Aun así, por encima de los falseamientos y los dobleces (de las pupurrutas imperiales, diría él), la realidad de aquella España –que no el realismo- tenía testigos, como Marsé, que querían y sabían desnudarla. Sin panfletos, con la alta calidad literaria de este autor.

El Marsé de 'Viaje al sur' hace ya gala de esa asombrosa economía de medios expresivos donde queda patente la absoluta destreza con la que maneja ese peculiar universo literario que le singulariza. Le bastan sugestivos hechos mostrados mediante imágenes imborrablemente plásticas. Es evidente que desde sus inicios el escritor prescinde de casi todo lo superfluo para centrarse sobre lo que en verdad le importa.

Marsé intercala sus narraciones sobre la realidad andaluza que ve, con recortes de la prensa diaria, tanto local como nacional: la tensión por la crisis tras la instalación de misiles soviéticos en Cuba; los efectos del plan de estabilización con el despegue de la economía española; el contubernio de Munich.....

Andreu Jaume resalta como Marsé fue muy hábil en la mezcla de la realidad oficial que retrataban los periódicos y esa otra que él veía, creando un juego que hubiera hecho imposible su edición en España.

Un ejemplo. En Sevilla se adentra en el Círculo de Labradores, casino de los terratenientes. «No se puede entrar sin corbata». En su junta directiva están «todos aquellos que representan más fielmente el caciquismo andaluz en su expresión más extravagante». «No hay nadie, están en misa, pero flota esa atmósfera feudal, beatífica, secular y estomacal, que se remonta a la mejor y más astuta tradición aristocrática latifundista andaluza que desplegó tan sabias artimañas para aplastar y ahogar en sangre todos los movimientos revolucionarios de signo social agrario que nacieron en el campesinado».

Otro. En Ronda, en la terraza del palacio del marqués de Salvatierra, contemplan las tierras que fueron de viñedo y han dejado de serlo. El secretario del marqués les explica. «Verán. El peonaje es cosa cada vez más cara y complicada. Hoy corren otros tiempos. El peonaje trae muchos problemas y disgustos, parece que la gente ya no soporta la miseria y el mal pago de antes».

Sobre el silencio que imponía el franquismo: Puerto de Santa María. Ven un cura en una Vespa. Se detiene y le preguntan por la casa donde nació Alberti. «¿Quién. El nombre me suena. ¿Y dicen ustedes que nació aquí, en el Puerto, y que es famoso en todo el mundo? Vaya. Ustedes son estudiantes, ¿no?»

Marsé es un maestro en esto de perseguir la memoria por eso constituye la materia más pura de su ficción, hace de la literatura un largo oficio de memoria y nostalgia, se siente obligado o condenado a recordar, a que el pasado le acompañe con la indicación expresa de que vivir es arduo y complicado. 'Viaje al sur' es ejemplo de ello.