No era Martes, era Venus

Parece que unos astrónomos con mucho ojo han encontrado indicios de vida en Venus –Carl Sagan ya especuló al respecto en un artículo en los años 60–. Hablamos de microbios, y por pequeña que sea será vida. Pero el empeño general de los escritores de ciencia ficción y de los administradores de todas las agencias de la cosa espacial siempre ha estado con Marte: ¿es otro ejemplo de la ceguera del patriarcado? Creo que H. G. Wells y Edgar Rice Burroughs nos alimentaron el miedo de tener que luchar contra los marcianos, pero de ese modo nos llevaron a fantasear con ese enorme planeta rojo, al que acabamos imaginando como una extensión del Lejano Oeste –ha sido el lugar favorito para muchas de las peores fantasías pulp que cualquiera haya leído o visto–. Y allí hemos lanzado nuestros juguetes más caros. Y también allí hemos situado algunas de nuestras mejores narraciones –yo no me entiendo a mí mismo sin los cuentos de 'Crónicas marcianas' de Ray Bradbury–. ¿Y quién se ha acordado de Venus? ¿Quién contaba con nuestro vecino más próximo pero que también es el más olvidado? Pues escribo 'libros sobre Venus' en Google y parece que solo Lu Gaitán se ha ocupado del segundo planeta del Sistema Solar: «Para la astrología, Venus es el planeta que rige las relaciones, el goce, la autoestima, la estética y el erotismo. ¿Cómo vivimos a Venus en una época donde la estructura tradicional de pareja está siendo sacudida, tanto como nuestras ideas de lo que significan la belleza, el género y la sexualidad?». Eso dice la literatura promocional de 'Asuntos de Venus' (Planeta, 2019), libro que Google me recomienda con insistencia. Y sí, son unos interrogantes interesantes los que parece plantear esta obra, pero no los que yo tenía en mente.