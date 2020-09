El reinado oscuro de Ken Follett

No leo a menudo el Publishers Weekly, y tras echarle un vistazo hace unos días entendí que es mejor que siga sin acercarme demasiado a esa publicación. A ver, se trata de una lectura amena, pero la comparación entre los informes y resultados de la industria editorial estadounidense que allí se publican y la casi total oscuridad e indigencia informativa que aquí sufrimos me sientan fatal al humor. Descubro que en la primera mitad de septiembre las ventas de libros impresos ha aumentado allí algo más de un 7% -¿cuándo sabremos aquí qué se vendió de verdad en todo el 2019?-. Y el aumento es mucho mayor en las categorías de ficción juvenil y en lo que llaman joven adulto. Stephanie Meyer es la reina en las ventas juveniles, despachando cerca de cien mil ejemplares a la semana –son cifras que explican la lozanía del género, nada menos que la gallina de los huevos de oro en lo que va de siglo-. Aquí apenas sabemos que Ken Follett pasa por ser el número uno en las listas de ventas con 'Las tinieblas y el alba' (Plaza & Janés, 2020), un tocho de cerca de mil páginas que anuncian como la precuela de 'Los pilares de la tierra' –novelón que para muchos lectores es el libro de su vida, con sus numerosas páginas, continuaciones y ahora también precuela-. Todos sabemos que las ventas en España no van bien, lo que no es una sorpresa porque por aquí casi nada va bien desde principios del siglo XIX –y esa es una estimación optimista-. Por cierto, se intuye por la poca información de la que disponemos que nuestros lectores están más avejentados que en el resto de países de nuestro entorno; lo diremos de otro modo: los que leemos en España somos unos carcas, así que la pandemia puede dejar en cuadros el mercado masacrando la demanda.