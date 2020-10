Spiderman, enredado entre periódicos

Aunque el Hombre Araña nació en agosto de 1962 y su popularidad fue en aumento meteórico desde entonces, no fue hasta 1977 cuando los lectores de periódicos tuvieron la oportunidad de disfrutar a diario de las aventuras del personaje más rentable de la Casa de las Ideas. El superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko nunca tuvo miedo a sus enemigos, y aunque los rotativos ya habían optado entonces por cambiar las historietas por las cada vez más demandadas tiras cómicas, el trepamuros de Marvel supo hacerse un hueco en la prensa y en poco tiempo llegaría a estar presente en más de 500 diarios del mundo. El tándem formado por Lee y John Romita fue el encargado de llevar a Spiderman a las planchas de las principales cabeceras, una tarea que les daría un reconocido prestigio, una suculenta rentabilidad económica y algún que otro quebradero de cabeza.

Acostumbrados a las extensas páginas de los cómics, las encorsetadas y reducidas dimensiones de las tiras de periódico obligó a ambos creadores a adaptarse a una nueva realidad que no les era familiar. No obstante, las tiras en prensa fueron creadas de forma independiente, lo que no obligaba a ser fiel a la continuidad de sus aventuras en los tebeos. La editorial Panini prosigue con su gran labor de recuperar la historia de los héroes de Marvel y rescata en este tomo los tres primeros años de las aventuras de Spidey en prensa. Los seguidores del héroe tendrán aquí la oportunidad de descubrir las primeras tiras diarias en blanco y negro y las planchas dominicales a color en las que Peter Parker se enfrenta a sus habituales enemigos (Doctor Muerte, Kingpin, Doctor Octopus) y en las que aparecen cameos de celebridades como Woody Allen o John Travolta. ¡Una delicia para los amantes de los cómics y los periódicos!