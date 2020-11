Descifrando mitos y leyendas patrias

El hispanista Henry Kamen (Rangún, 1936) ha publicado en Espasa ´La invención de España´, con el subtítulo ´Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española´.

El veterano historiador realiza un repaso a los mitos y leyendas que han conformado la imagen de España como nación, algo que tuvo el propósito muchas veces de cimentar el país y darle una unidad, un proceso que se produjo, principalmente, a lo largo del siglo XIX, pero también durante el siglo XX, con un especial protagonismo del Franquismo.

Este proceso no es algo negativo 'per se' ni en exclusiva santo y seña de España, nos advierte el historiador, sino algo normal en unos países europeos que en la época anterior a la Revolución industrial presentaban una «diversidad infinita» de pueblos, costumbres, lenguas, alimentos, pesos, medidas, prácticas religiosas... e incluso vestimentas. Una variedad, por tanto, que se podía encontrar no sólo en España, también en Italia, Alemania, los Países Bajos o las islas Británicas, de ahí que hicieran falta mitos e historias para consolidar el Estado moderno y construir ese elemento tan etéreo llamado ´nación´, que en palabras de Tomás Pérez Vejo, citadas en el libro, sería «Una construcción erudita difundida por grupos especializados en el imaginario de una comunidad, fruto de un proceso de coerción ideológica que impone memorias colectivas».

De este proceso de forja nacional, por cierto, no se libró un país hoy tan centralizado y ´homogéneo´ como Francia, que en el siglo XIX presentaba parecida falta de cohesión, de sentimiento nacional y de unidad lingüística que España.

Desde el asedio de Numancia hasta la Guerra de Independencia y el papel de la monarquía, Kamen analiza con un lenguaje claro los mitos y leyendas, y con especial extensión en la parte que mejor domina, la de la España imperial.

La batalla de Covadonga, el Cid, el Al-Ándalus tolerante con las tres culturas, el papel de los conquistadores españoles en América, la España católica o los victoriosos tercios de Flandes desfilan por esta páginas desmitificadoras que también entran de lleno en mitos negativos que han marcado nuestra Historia, como la Armada Invencible, de la que se asombra que en nuestro país tenga tanta relevancia, la Inquisición española -que tan bien conoce, y que causó menos estragos que en otros tribunales religiosos europeos de su tiempo- o la decadencia de España, de la que cuenta que fue una invención francesa.

Sin duda el punto más polémico de este estudio es su rechazo a considerar la existencia de una ´leyenda negra´, pues en su opinión todas las potencias imperiales «tienen que vivir con el hecho de que sus fechorías serán exageradas y se utilizarán para fomentar la hostilidad», en ocasiones, mediante unos dardos que en el caso de España partieron de los propios españoles.

Al hablar tanto del mito de la decadencia como de la leyenda negra llama la atención que en la nutrida bibliografía de Kamen no esté presente ninguna obra de la profesora Elvira Roca, cuya ´Imperiofobia y leyenda negra´ ha sido el ensayo histórico de mayor éxito en España de las últimas décadas. Como curiosidad, pese a que el libro de Kamen y el de Elvira Roca presentan en muchos puntos enfoques opuestos, los dos coinciden en señalar la famosa saga literaria del capitán Alatriste del escritor español Arturo Pérez Reverte como ejemplo de tergiversación histórica y reforzamiento de tópicos negativos sobre nuestro país.

Pero no todo se circunscribe a la Historia de España, también se detiene el hispanista en la invención de Cataluña durante el siglo XX y la centuria actual por parte de los nacionalistas, con la imaginativa conversión de la Guerra de Sucesión en algo que nunca fue: la lucha por la libertad de Cataluña frente a un poder opresor simbolizado en España y el rey borbón.

En suma, estamos ante un libro desmitificador, que señala los límites tanto de la leyenda negra (aunque no la admita como tal) como de la ´leyenda blanca´ de España, sin olvidar la aportación de los nacionalismos periféricos a su propia forja nacional mediante el modelado de la Historia, en especial del nacionalismo catalán.

Un libro polémico, en cuanto que pone en solfa asentados mitos de nuestra Historia que, insiste , no dejan de ser mitos, aunque cueste avanzar hacia la realidad sin ellos.