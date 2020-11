El ruiseñor que dejó en silencio a Harper Lee

En 1960, en un escenario de fuertes tensiones en los estados del del sur de EEUU entre las comunidades blancas y negras, cuando los derechos civiles estaban lejos de ser reconocios, Harper Lee publico su primera novela, ´Matar un ruiseñor´. El éxito fue inmediato e hizo a Lee famosa en todo el mundo. Pero aquel éxito fue también su maldición pues la escritora, que murió en 2016, no volvió a publicar ningún libro más. El ruiseñor condenó a Lee a un silencio narrativo de por vida. Pero Harper Lee era una buena escritora, una escritora de oficio y lo intentó, por supuesto, pero fracasó.

En´Horas cruentas´, que edita Libros del K.O, la periodista estadounidense Casey Cep hace su debut literario en un magnífico trabajo que trata de explicar las circunstancias del fallido intento de Lee de escribir su segunda novela y lo extiende a su vida, luchas, relaciones y la situcion en los estados del sur.

En tres partes y 23 capítulos, todos muy narrados, Cep da vida a la historia de tres personajes principales: el reverendo Willie Maxwell, su abogado Tom Radney y Harper Lee.

Años setenta. En Alabama el reverendo Willie Maxwell era el máximo sospechoso de la muerte de seis familiares, entre ellas dos esposas, y de haberse enriquecido cobrando los seguros de vida de ellos. Maxwell fue muerto a tiros por un vecino que se tomó la justicia por su mano, durante el funeral de una de sus presuntas víctimas.

Casey Cep cuenta en ´Horas cruentas´ como Harper Lee estuvo presente en el juicio posterior, reuniendo material para el libro que nunca se materializaría. Las razones por las que Lee nunca publicó ´El reverendo´, título que dio a su historia inconclusa, son innumerables, y Cep profundiza en todas ellas. Lee era una perfeccionista que luchó contra el alcoholismo y el bloqueo del escritor. Además, sufrió muertes devastadoras en su familia. El aspecto más impresionante del trabajo de Cep es su tratamiento perceptivo de las complejidades de Lee: la complejidad del caso Maxwell, las complejidades del sur de Estados Unidos de mediados del siglo XX y las complejidades de la vida de Lee.

Casey Cep explica con verosimilitud elbloqueo de Lee que no quería escribir un libro como ´A sangre fría´, de su amigo Truman Capote, sino escribir el mismo tipo de historia criminal electrizante, pero con una distinción muy importante: su libro no sería una «novela de no ficción». Cada palabra que escribiera sería cierta. No lo consiguió