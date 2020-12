Deja que te hable de 'Madrid'

Andrés Trapiello se confiesa de nuevo al tiempo que comparte su mirada y amor por la ciudad que eligió como su destino y refugio

Andrés Trapiello (1953) es un escritor madrileño nacido en León. Esta afirmación, quizá algo rotunda y contradictoria, resulta clave para entender qué es 'Madrid' (Destino, 2020), esta obra monumental que salta de manera constante de la confesión personal e íntima a la historia de una ciudad, con esa facilidad propia solo de los grandes escritores; y de la que ya se puede decir que es uno de los mejores libros de este año. «El día que decidí venir a Madrid fue el día más importante de mi vida». Así comienza el libro que Trapiello debía escribir, la obra que quizá se debía así mismo, y que sus lectores estábamos esperando sin saberlo.

El mejor memorialista de nuestras letras contemporáneas, el escritor que ha convertido el hábito del diario personal en la columna vertebral de su escritura, se lanza en 'Madrid' a contar la historia de una ciudad, de su ciudad, y por supuesto también la suya propia. Quizá un poco a la manera de Alberto Savinio, quien escribió su 'Nueva Enciclopedia' porque «tan descontento estoy de las enciclopedias que me he hecho la mía propia para mi uso personal», Trapiello se ha decidido a reunir en un volumen todo lo que para él es Madrid. Ahora, si alguien quiere saber qué es Madrid, este libro contiene casi todas las respuestas. Pero lo hace desde la piel de Andrés Trapiello, con su mirada, sus gustos e inclinaciones, y desde una subjetividad sutil, surgida de unas vivencias que también se nos ofrecen en 'Madrid'.

Las más de 550 páginas de 'Madrid' son una delicia, un apabullante ejercicio de nudismo y de erudición, de confidencias, anécdotas, opiniones y revelaciones. Y pese a ello, el principal motivo para disfrutar con cada página de este libro no reside en el caudal de historias que contiene, sino en esa escritura limpia y cristalina tan propia de Trapiello. Alejado de las polémicas que son tan de su gusto, lo que no quita que la suya suela ser una escritura amable, plácida y casi silente, Trapiello cuenta aquí una historia que busca la complicidad del lector. 'Madrid' se asemeja a una larga conversación, una suerte de «déjame que te cuente por qué me gusta Madrid». Por mucho menos, algunos han sido considerados cronistas de la Villa. Pero creo que a Trapiello eso no le importa, a él le basta con ser madrileño.