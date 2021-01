John Lennon: toda una vida cantada

El infeliz de Mark Chapman acabó con la vida de Lennon hace cuarenta años. Lo que nunca entendió el trastornado asesino, que sigue en la cárcel intentándolo sin éxito, es que unas balas jamás acaban con una leyenda. John era un mito de la música desde comienzos de los sesenta y lo sigue siendo hoy. Y la mejor manera de recordarlo es a través de su legado. El periodista musical Paul Du Noyer considera que cuando se rememora a Lennon se suele «pasar por alto su trabajo en solitario», motivo por el que se centra en su producción posterior a los Beatles en un magnífico libro editado por Blume.

El recorrido de este volumen, que viene acompañado de las letras de todas las canciones y un sorprendente catálogo de fotografías, arranca con el disco ´John Lennon/Plastic Ono Band' (1970) y termina con ´Milk and Honey' (1984), formado por temas descartados de ´Double Fantasy' (1980), el último trabajo del músico en vida. Noyer analiza uno a uno los temas en solitario del exbeatle, de quien destaca su habilidad para volcar en sus composiciones todos sus sentimientos: desde la rabia por el abandono de su madre (´Mother') a su idílica visión del mundo (´Imagine') o su sonada disputa con McCartney (´How do you sleep').