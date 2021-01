Anne Tyler, que este año deberá cumplir 80 años, publicó su primera novela, ‘Al caer el día’ en 1964, a los veintitrés años, iniciando una carrera literaria que ha ido consolidando con título como ‘El turista accidental’, ‘Ejercicios respiratorios’, Premio Pulitzer en 1989, o ‘Reunión en el restaurante nostalgia’ que han convertido a Tyler en una extraordinaria escritora gracias a su capacidad para retratar con maestría a la gente normal, a esa clase media americana que ella sabe dibujar con su clase habitual y su sabiduría sutil.

Emergiendo con vigor de los estragos de la pandemia, Anne Tyler ha sacado a la luz su último trabajo, ‘Una sala llena de corazones rotos’, donde vuelve a demostrar que ella es uno de los verdaderos tesoros de la literatura actual y que sus virtudes de retratista emocional de sus personajes excéntricos aporta una visión irónica y benevolente de esos personajes, lo cual es gratificante y tranquilizador, todo ello con un humor tranquilo, y una visión nítida de los escenarios que retrata.

El protagonista de ‘Una sala llena de corazones rotos,’ Micah Mortimer, es en muchos sentidos un personaje clásico de Tyler. Vive en Baltimore, escenario habitual de las novelas de Tyler, y lleva una vida mediocre como técnico informático. Tiene una novia, Cassia, y una familia extensa y descarada a la que visita poco.

Al igual que muchos de los personajes masculinos de Tyler, Micah ha dejado que la vida le supere; es un inadaptado que respeta las reglas y ama la rutina diaria; es una persona solitaria cuya vida necesita ser desorganizada, que urgentemente alguien interrumpa sus rutinas reglamentadas.

Pero también, como siempre en las novelas de Tyler, son los detalles los que hablan, es en la aparentemente insignificante vida cotidiana donde se producen las grandes revoluciones.

Cuando de repente el hijo de una ex novia llega una mañana a la puerta de su casa, reclamando su paternidad, Micah se ve obligado a cuidar, aunque solo sea por unos días, a alguien que no sea él mismo. La relación que se desarrolla entre la pareja es clásica de Tyler: ella trabaja su magia con esta premisa más inusual y, sin embargo, más realista, donde un niño y un hombre que no tienen conexión biológica terminan ayudándose mutuamente.

De forma brillante y conmovedora, Tyler cierra ‘Una sala llena de corazones rotos’, con su característico final feliz, un guiño a las esperanzas.