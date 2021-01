Desde que apareció espectacularmente con su novela debut ‘Dientes blancos’, hace casi dos décadas, a las que siguieron ‘El cazador de autógrafos’ o ‘Sobre la belleza’, Zadie Smith se ha establecido no solo como una de las escritoras de ficción más importantes del mundo, sino también como una ensayista brillante y singular. Colabora regularmente con The New Yorker y New York Review sobre una variedad de temas, y cada pieza de ella es un evento literario por derecho propio.

El confinamiento obligado por el Covid -19 le permitió armar una serie de reflexiones oportunas que reunió en ‘Contemplaciones’, donde volvió a mostrar su habilidad singular para poner la lupa con maestría sobre los temas y situaciones cotidianos que la pandemia ha traído consigo.

Ahora llega España ‘Con total libertad’, un conjunto de ensayos publicados originalmente antes de la pandemia, una mezcla ecléctica de reseñas de libros, perfiles de celebridades, discursos de premios y meditaciones filosóficas extensas, que abarcan una amplia temática: arte, cine, danza, música, literatura, vida, ya que nada escapa a la curiosidad intelectual de Smith .

Organizada en cinco secciones: ‘En el mundo’, ‘Entre el público,‘ ‘En la galería’, ‘En la estantería’ y ‘Con total libertad’, esta nueva colección de ensayos, muestra una vez más a Zadie Smith como una escritora imprescindible de nuestro tiempo. La amplia temática del libro la muestra como una aguda observadora del mundo y una astuta crítica de la cultura y el arte. Cada pieza, ya sea una reseña de un libro o un discurso de aceptación, un ensayo personal o una escritura de viajes, es un ejemplo de una escritora en plena madurez profesional.

La propia libertad con que Smith plantea sus temas se expone en la forma con que los aborda. «No estoy cualificada para escribir lo que escribo. No soy ni filósofa, ni socióloga, ni catedrática de literatura o cine», dice en el prólogo, pero la naturaleza de sus escritos «sólo los sostiene la libertad de quien escribe». El propio título ‘Con total libertad’, llama a los lectores a «sentirnos libres» para seguir nuestras propias curiosidades. La libertad de Smith es la libertad de interrogar cualquier situación.

Además, una de las cosas que hace que estos ensayos sean tan interesantes y accesibles de leer, es la posición de Smith de no dogmatizar. Porque no da una conferencia, como se inclinaría a hacer un experto, sino que escribe con una naturalidad especial, sin pretender nunca tener la opinión correcta. Smith hace de cada ensayo una especie de viaje, donde el lector, como el escritor, pasa del interés al conocimiento.

La variedad que se encuentra en estas páginas es testimonio de la amplitud del interés de Smith, además de su conocimiento. Sus observaciones dejan al lector mirando un poco más de cerca el mundo que le rodea, un lector que puede sentirse confiado en todas las ideas de Smith. Temas como ‘Niagara’, ‘El cuarto de baño’, ‘Amor en los jardines’, ‘La sombra de las ideas’ o el que cierra el libro, ‘Felicidad’ demuestran el dominio que tiene de la no ficción creativa y la forma de ensayo.

A destacar ‘Niágara’, sobre el cortometraje de Mark Bradford, inspirado en el famoso paseo de Marilyn Monroe en la película del mismo nombre; o más especialmente, ‘Notas sobre la entonación’ , un relato de cómo, durante un largo viaje en automóvil con su esposo, Smith pasó de despreciar la voz de Joni Mitchell a encontrar «una belleza casi insoportable» en su música, todo explicado de manera clara y convincente a través de Wordsworth, Seneca y Kierkegaard.

Singular igualmente ‘Crazy They Call Me: Billie Holiday en las fotos’, una introducción al libro de fotografías de Billy Holiday de Jerry Dantzic. Escrita en segunda persona, Smith le habla directamente a Holiday y al mismo tiempo la encarna; una «forma de ventriloquia», dice Smith, como relatar tu propia vida en un espejo.

En las dos últimas secciones, ‘En la estantería’ y ‘Con total libertad’, Smith vuelve su mirada aún más hacia adentro. En ‘El yo que no soy yo’, habla de su propio proceso de confrontar su «identidad imposible» en su ficción, y de la evolución natural hacia la escritura. En el ensayo que cierra el libro, ‘Felicidad’, reflexiona sobre si sería útil distinguir entre alegría y felicidad y sobre su miedo a experimentar mas felicidad, pues es una emoción «difícil de manejar».

El estilo de prosa claro que ha hecho que las novelas de Zadie Smith sean tan exitosas es perfecto para crear argumentos concisos y convincentes en su no ficción y la prueba es este ‘Con total libertad’ lleno de ensayos brillantes y muy pegados a la realidad cotidiana.