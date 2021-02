Ahora que no se puede viajar, el Partido Popular emprende el que quizá sea su viaje a ninguna parte y abandona su sede de Génova, vaya a ser que aquello sea una mansión maldita en la que todo el que entra se corrompe nada más poner el pie dentro. Esta mudanza es una de las pocas noticias que he leído esta semana, y no es que haya decidido desconectar de la actualidad del país sino que he estado más pendiente de mis cosas, y estas han sido sobre todo Rafael Pérez Estrada (1934-2000) –Acuario como yo mismo- y la lectura de los ‘Diarios londinenses’ (Ediciones del Bronce, 1997), ese monumento al cotilleo que nos legó James Boswell (1740-1795). He estado pendiente de Rafael Pérez Estrada porque formo parte del divertido desastre que es ‘Estradíssimo’, una breve obra audiovisual dedicada al escritor malagueño, cuya grabación ha tenido lugar esta semana tras ser seleccionada en la primera convocatoria de un programa llamado Factoría de Cine. «Aléjate de tus enemigos y cuídate de tus amigos», se lee en Eclesiástico 6:13, y cuánta razón tenía su autor, como seguro convendría conmigo Rafael Pérez Estrada. Por cierto, el autor de ‘Doctor Harpo’ –siempre me ha encantado ese título- habría cumplido años esta semana pasada en el caso de seguir sufriendo con nosotros. Su buen humor nos vendría bien ahora.