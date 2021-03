Pasar una tarde en el Museo Picasso Málaga hablando de Stefan Zweig es una forma maravillosa de pasar la tarde –en la mesa que compartí, ante una sala llena, también se habló de la ‘Comedia’ de Dante y de la terrible Desbandá malagueña-. Esta cita formaba parte de un proyecto del Museo Picasso Málaga en paralelo a su exposición de Miquel Barceló. Porque eso que llaman la Cultura resiste y sobrevive, y además se reivindica como algo más que un posible gancho para el fomento del turismo –en Málaga ha sido una dupla muy publicitada, aunque muchos han dudado siempre de la fertilidad de esa pareja-. En fin, fue una buena tarde, pero en mi mesa me esperaban los deberes. Bueno, me refiero a mis deberes como lector. Luce alegre y colorista la nueva edición de ‘Matadero cinco o La cruzada de los niños’ (Blackie Books, 2021), el clásico que ha convertido en un escritor de culto a Kurt Vonnegut. Y toca releerlo para escribir una reseña, y no es mal plan para los próximos días, la verdad. También tengo sobre mi mesa una antología de Fran Lebowitz, cuya fama ha aumentado gracias a una serie de Netflix –de nuevo con Martin Scorsese, y de nuevo tan divertida como siempre-. Como mi teléfono me dice que la semana va a ser lluviosa y gris, y ahí fuera sigue tan campante una pandemia sin solución, creo que leer en casa es uno de los mejores planes posibles