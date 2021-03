Ya tenemos lío monumental, un escándalo de alcance internacional y de esos que dejan perplejo y asustado –al menos a mí-. Resulta que Marieke Lucas Rijneveld, joven estrella de las letras holandesas, acaba de renunciar a traducir al holandés el libro que ha dado fama mundial a la estadounidense Amanda Gorman, ‘La colina que ascendemos’. Leo en ‘El País’ que «Rijneveld explicó que se retiraba del proyecto por la polémica surgida en las redes sociales por el hecho de que se hubiera elegido a una persona blanca, siendo Gorman negra». Y como estas tonterías no conocen de fronteras, el diario madrileño me cortó el desayuno al añadir esto: «Su traductor al catalán, Víctor Obiols, afirmó el miércoles que su versión del poema para la editorial Univers fue rechazada por los agentes de Gorman, al preferir que se encargase de traducirla una mujer de perfil activista y, a poder ser, de origen afroamericano». Ufff. Vaya con la nueva censura. Aún tengo que procesar toda esta estupidez, pero me temo que vivimos tiempos oscuros. No todo ha sido terrible esta semana, también ha habido sorpresas agradables como la lectura de los dos primeros números, de un total de doce, de la serie ‘Rorschach’ (DC Comics/ ECC, 2021). Vayan a su librería de tebeos más cercana y descubran lo que traman Tom King y el español Jorge Fornés.