‘El grupo’, feminismo de los años 30 y de ahora

Publicada en agosto de 1963, ‘El grupo’ de Mary McCarthy fue una sensación. Pronto se convirtió en el número uno de los más vendidos en la lista del New York Times donde permanecería varios meses. Los secretos de un grupo de mujeres jóvenes y liberales contados con detalles impúdicos e incluso obscenos eran, para algunos en esos años casi pornografía. De hecho el libro fue prohibido en Australia, Italia e Irlanda. Fue un enorme éxito internacional que trajo fama mundial a McCarthy, pero no logró impresionar a los compañeros varones, un éxito que nadie entre la progresía masculina pudo soportar. Críticos como Norman Mailer y otros la denostaron en lo que constituyó entonces un enorme ejercicio de misoginia, que hoy no se atreverían a firmar. Para esas criticas negativas de hombres, el problema era que ella escribía sobre ellos con una superioridad insoportable.

En un ejercicio de oportunidad afortunado la editorial Impedimenta recupera la publicación de ‘El grupo’ y revela su actualidad porque se relee como un indicador de cambio, o la falta de él.

Mary McCarthy sacudió el mundo literario con sus descripciones sin complejos de orgasmos femeninos, control de la natalidad, lactancia materna y agresión sexual. Pero el libro ofrece mucho más que un valor impactante. El mordaz ingenio de McCarthy y los fascinantes estudios de personajes hacen que valga la pena leer esta novela casi seis décadas después de su publicación original.

Para los lectores que revisan el libro hoy, sirve como un recordatorio igualmente aleccionador: casi sesenta años después, estamos teniendo los mismos argumentos, las mismas discusiones públicas. En el momento de entonces sirvió como un recordatorio aleccionador para los compañeros de McCarthy de mediados de la década de 1960 de lo lejos que aún tenían que llegar. .

‘El grupo’ sigue a ocho graduadas del Vassar College, promoción del 33, a través de sus luchas posteriores a la universidad con sus cónyuges, carreras, hijos y obstáculos sociales.

Ellas viven y trabajan en Nueva York; organizan fiestas, persiguen carreras y hombres elegibles, intentan esculpir sus vidas para que se ajusten a sus aspiraciones; sus mundos sociales reflejan las ideas de progreso de la sociedad estadounidense mas liberal.

Dottie ofrece una ventana a las costumbres sexuales de los años treinta 1930 y Priss a la maternidad ilustrada. Libby quiere ser editora, mientras que las aventuras amorosas de Polly arrojan luz sobre las actitudes de la época hacia el psicoanálisis y la psiquiatría. En Kay tenemos a una mujer enamorada del prestigio por esto su marido se burla de ella. Helena escribe el boletín de la clase, y la regordeta Pokey está presente principalmente a través de su mayordomo. La reina de todas ellas es Lakey, lesbiana y distante que estudia arte en Europa, desde allí ejerce su dominio del grupo.