«Es lo que hay», te lo dice Kurt Vonnegut

‘Matadero cinco’ es un libro con suerte, incluso con mucha suerte. Considerado un clásico instantáneo de la contracultura estadounidense desde su publicación en 1969, la novela de Kurt Vonnegut (1922-2007) se convirtió en muy poco tiempo en el libro favorito de los jóvenes de Estados Unidos –y no tardó demasiado en ser elevada por la crítica a la categoría de obra maestra de la literatura universal contemporánea-. Y para Vonnegut fue la obra que lo cambió todo sin que él tuviera que cambiar nada. Su paso de autor casi desconocido a gran novelista americano y figura intelectual para varias generaciones fue una transición suave: el escritor de Indianápolis no tuvo que abandonar ninguna de las convicciones que hicieron de él un autor singular. Esa buena suerte de ‘Matadero cinco’ siempre ha tenido su reflejo en su presencia permanente en las librerías españolas desde hace ya muchas décadas. Por si no era suficiente, ahora tenemos una versión fabulosa de la mano de Blackie Books, con nueva traducción y la promesa de ser el primer volumen de una Biblioteca Kurt Vonnegut.

Esta fábula antibelicista, cargada de humor negro de gran profundidad, nació de la propia experiencia de Kurt Vonnegut durante la Segunda Guerra Mundial, ya que no solo fue un prisionero de guerra sino que también fue víctima y testigo del bombardeo de Dresde, el más cruento y brutal de un conflicto cruento y brutal –no hay pruebas de que fuese abducido por extraterrestres como su protagonista, un Billy que tiene mucho de él mismo, pero quizá no debamos descartarlo-. Con esos mimbres, Vonnegut escribió una novela divertida, extraña, violenta, tierna, compleja y abierta.

Con ‘Matadero cinco’, Vonnegut consiguió impactar a los lectores de los turbulentos días de la América de Nixon, con una juventud entregada en sacrificio en Vietnam en pos de asegurar la posición de su país como superpotencia mundial; y hoy sigue siendo un libro que aún habla de tú a tú a los lectores de un siglo XXI marcado por la pérdida de la breve inocencia nacida tras el fin de la Guerra Fría. Esa frescura del libro se ve reforzada en esta edición de Blackie Books gracias a la nueva traducción de Miguel Temprano–no había ningún problema con la de Margarita García de Miró para Anagrama, que era la que hasta ahora habíamos tenido en las librerías-.

Que un clásico regrese remozado a las librerías siempre es motivo de celebración –aunque la obra maestra de Vonnegut nunca las haya abandonado-, y además esta versión de ‘Matadero cinco o La cruzada de los niños’ no llega sola, porque coincide con la reciente publicación de una adaptación como novela gráfica de la mano de Albert Monteys y Rian North –ya en 1972 disfrutó de una versión cinematográfica filmada por George Roy Hill, que triunfó en Cannes y que Vonnegut siempre alabó-. ¿Alguien necesita más pruebas para asegurar la vigencia y necesidad de este gran libro?