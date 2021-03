La clase política española ha decidido escribir la mejor novela española de 2021 en torno a su disputa por Madrid –de nuevo la capital le roba el protagonismo a las provincias, pese a los repugnantes intentos de una esforzada Murcia-. No sé si mi corazón cuarentón está en condiciones de soportar la tensión e intriga que surgen de nuestra cloaca política – porque si Nixon tenía fontaneros para chapuzas como la del Watergate, aquí lo que gastamos son cuadrillas de alcantarilleros-. Por si acaso, voy a esconder la cabeza y a refugiarme en la lectura de un clásico de obligada lectura, como es el caso de ‘Cartas persas’, de Montesquieu –intelectual que murió dos veces, la primera en 1755, y la segunda a manos de Alfonso Guerra-. Esta lectura es una de las muchas deudas pendientes que tengo. En particular, esta surgió en mis lejanos días de estudiante de Derecho. Y lo poco que ya he leído hace que me arrepienta de haber tardado tanto en lanzarme a su lectura: es divertido, fresco, irónico y bastante descarado. A Montesquieu le ha venido mal la pomposidad con la que muchos políticos lo utilizan en sus refriegas diarias. Por desgracia, algunos hemos creído que el escritor francés era tan pesado e insoportable como aquellos que lo citan- y ahora estoy convencido de que ellos tampoco lo han leído-.