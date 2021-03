Esta semana he estado pendiente de la publicación de ‘El futuro que no fue’ (Norma, 2021), un precioso homenaje a las revistas y al género negro que se ha marcado el historietista Daniel Torres -¿historietista es una palabra que use o conozca algún menor de 50 años?-. Desde que supe de la existencia de ese tebeo he estado nervioso, porque se trata de una nueva incursión de Torres en el mundo de Roco Vargas, su gran creación, y todas las aventuras anteriores me fascinan de uno u otro modo -todas son distintas entre sí, y casi todas compiten por ser mi tebeo favorito-. Me sentí extraño al entrar en mi librería habitual para preguntar si ya había llegado, casi como si preguntara «¿qué hay de lo mío?» en un negociado ministerial del siglo XIX. En fin, en unos días ya lo habré leído y veremos en qué queda tanta expectación -cuento con que me encante, y tengo muy pocas dudas tras ver algunas páginas de muestra-. En otro orden de cosas, esta semana pasada disfruté de una antología de artículos de Fernando Fernán Gómez, uno de mis caraduras nacionales predilectos. Y tras leerlo me asaltó una pregunta de fácil respuesta: ¿son las anécdotas teatrales las mejores anécdotas? Por supuesto que lo son, y si las relata Fernán Gómez son todavía mucho mejores. Teatro y tebeos, así he pasado esta primera semana primaveral.