Para agitar un poco el cotarro, que nunca viene mal, ha llegado la edición en español de la revista ‘Granta’ con su lista de los 25 mejores escritores en español de menos de 35 años. Y entre las apuestas se han colado seis españoles, lo que hace de España el país que más autores ha colado. A ver, algunas elecciones parecen fáciles, como la de Cristina Morales (Granada, 1985), toda una ganadora del Premio Herralde y el Nacional de Narrativa por ‘Lectura fácil’ (Anagrama, 2018); en cambio, otras sí aparentan ser de riesgo, como la de la desconocida y nada premiada Irene Reyes (Sevilla, 1997). A mí, esto de las listas me encanta –me crie odiando las listas de la revista ‘Rockdelux’ y leyendo los Anuarios de ‘El País’, que venían hasta arriba de toda clase de listados-. ¿Pero me parece relevante este invento de ‘Granta’? Pues no mucho, la verdad. Porque de la lista que elaboraron en 2010 no soy lector de casi ninguno de los autores que incluyeron, y a los que sí leo lo hago sin mucha pasión. Y creo que con este nuevo grupo de elegidos me va a pasar lo mismo. ‘Granta’ y yo estamos en mundos diferentes –sin duda, mi mundo es más pequeño pero también más mío-. Por cierto, el malagueño Javier Castillo encabeza de nuevo la lista de los libros más vendidos con ‘El juego del alma’ (Suma, 2021), y quizá esa sí sea la lista en la que todos quieren estar.