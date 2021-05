El Premio Nobel chino Mo Yan siempre se ha reivindicado como un cuentista, un contador de historias que sin duda alimentaron su infancia en la milenaria China.

Su imaginación desbordante que comulga con un lenguaje y una visión desenfadados y con un fino humor, que se desborda a veces en tragicomedia, le convierten en un autor de agradable y necesaria lectura.

Su infancia y juventud durante aquellos primeros años del comunismo incierto de Mao han poblado algunos de sus relatos. Ya lo hizo en ‘Cambios’ donde desde los ojos de un niño contaba las peripecias de un adolescente en un país empobrecido y sin recursos.

Con ese mismo escenario de niñez y adolescencia Mo Yan escribió ‘Los bueyes’, un relato de 1998 que ahora llega inédito a España de la mano de Kailas, la editorial que se viene ocupando con acierto de publicar toda la obra de Mo Yan en español.

Como un niño de la posguerra española, nuestro protagonista Lou Han,«un niñato malcriado y deslenguado», es una minúscula y desposeída pieza de un país empobrecido, sin recursos, donde el comunismo de Mao trata medrar de cualquier modo por quitarse el hambre.

Eran los años turbulentos de la Revolución Cultura, el hambre hacía estragos en las comunas y los pueblos durante esos años. Los bueyes eran «un medio de producción» muy importante para las comunas, si muere una persona, no pasa nada; pero si se muere un buey, es una pérdida irremplazable. Los toros y las vacas del pueblo eran los animales domésticos más importantes y sin ellos no podían vivir. Eran como animales sagrados. Pero no había forraje para alimentar a tanto animal y se hacía complicado criarlos a todos. Cuando un animal moría, los Guardias Rojos se encargaban de él y la carne se repartía entre los jefes del partido, y a las gentes del pueblo, que eran quienes cuidaban de esas bestias, no les tocaba nada.

La solución era castrarlos y así llegó a la comuna el veterinario para capar a tres bueyes y al novillo Shuangji. Tras la operación, el veterinario ordenó que no debían tumbarse hasta que curasen las heridas. El joven Lou Han, el ayudante del boyero Du, debía encargarse con éste de su convalecencia. Los tres bueyes se recuperaron pero al novillo se le infectaron las heridas y finalmente murió.

Tres días después de la muerte del novillo Shuangji, más de trescientas personas murieron envenenadas por comer su carne que tenía salmonela.

Pero los Guardias Rojos idearon que el envenenamiento se debía a un complot «organizado por los enemigos del pueblo, y eso era grave, más grave que los pacientes que iban a morir».

Eran ataques «a la causa revolucionaria, y se incrementó la presencia del ejército para combatir a los enemigos del pueblo: «los terratenientes, los campesinos ricos, los contrarrevolucionarios y los derechistas». Al final, como siempre, pagaron los de siempre.

En el prólogo de ‘Los bueyes’ el propio Mo Yan cuenta cómo a principios de los años ochenta, cuando se deshizo el sistema de comunas, «a mi familia le tocó en suerte un buey, y yo, cada vez que regresaba a mi terruño para verla, me ponía a hablar con él, le acariciaba la cabeza e incluso le daba alguna palmadita en la grupa como se le da a un viejo amigo. El buey, que no podía utilizar palabras para comunicarse conmigo, me respondía con la luz de sus ojos. En esa luz percibía como no he percibido nunca en otros ojos el verdadero sentido de la amistad.

Mo Yan describe todo esto con un lenguaje y una visión desenfadados y con un fino humor, con un lenguaje propio de tragicomedia así consigue sortear también la censura china. Con acidez y crueldad retrata y ridiculiza a los dirigentes chinos, a los que caricaturiza sin pudor.

Pero mas allá de eso la escritura de Mo Yan se inscribe en la tradición de la literatura oriental donde el cuento popular es el ingrediente esencial.