No descubrimos nada al recordar que el gran Francis Scott Fitzgerald no fue sólo el autor esencial de El gran Gatsby, A este lado del paraíso o Suave es la noche, fue también y a la par , uno de los grandes reyes del relato corto, del cuento. Y en este género se prodigó con largueza, quizá acuciado por sus necesidades, no ya sólo económicas, sino de lujo y derroche. Una de las mejores recopilaciones de algunos de esos relatos nos llega ahora de la mano de Editorial Malpaso, que nos presenta diez cuentos reunidos bajos el título común de ‘Todos los jóvenes tristes’, traducidos por Antonio Golmar. Fitzgerald quiso ser protagonista y a la vez relator de una época en la que pareció que todo era posible, la de la prohibición de la venta de alcohol y del foxtrot, del auge del jazz. Un tiempo de felicidad incrustado entre las dos guerras mundiales, donde se pensó que todo era posible, pero que el ‘crack’ económico de 1929 rompió en mil pedazos y el mundo se fue, como sucede ahora, mas allá del abismo.

El que abre la selección, ‘Como vivir con 36.000 dolares al año’, es una divertida crónica de las tribulaciones de Fitzgerald y su esposa Zelda, que se vio obligado escribir para el Saturday Evening Post y poder enjugar las deudas contraidas el año anterior. También ‘Sueños invernales’ que dibuja a un protagonista muy similar al Gran Gatsby o ‘Lo más sensato’ son otros relatos que destacan sobre el resto. Los relatos que componen esta antología tienen un denominador común: sus protagonistas son hombres apuestos, dispuestos a disfrutar de las desenfrenadas noches neoyorquinas de los primeros años veinte. Son herederos de grandes fortunas que saben qué significa tener y gozar desde muy temprano y eso los hace especiales: los vuelve blandos y vulnerables ahí donde los demás aprenden a ser recios. Son relatos que capturan la atmósfera de los años veinte, y los excesos de una juventud podrida de dinero y de cerebro..

La publicación de estos relatos sirve para devolvernos la figura enorme y trascendente de Francis Scott Fitzgerald, un escritor dotado con una magia y una seducción especial como pocos en la historia de la literatura universal.

Nadie como él dibujo con fascinación el gran mundo de lujo, de grandes fiestas, el del goce de las grandes fortunas, un mundo que brilló con fuerza en los primeros años del siglo XX y que la guerra europea y el ‘crack’ del 29 hicieron estallar como un espejo roto. Él mismo estrelló su vida contra ese espejo que se rompió para él y para todos.