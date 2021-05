Amazon se acaba de dar el capricho de comprar la Metro Goldwyn Mayer, porque quién no tiene cerca de 7.000 millones de euros en algún bolsillo. Y contra ese gigante abren cada día las librerías de nuestro país. Y cada día lo hacen sin que tengan muchas ayudas de ese gigante que se supone que hemos creado entre todos: el Estado. Pretender que Amazon y las librerías juegan en la misma liga es una falacia que no pueden sostener ni los tertulianos de TRECE TV. En esa España 2050 con la que ahora sueñan los políticos que nos gobiernan, ¿aún sobrevivirá alguna librería en nuestras ciudades? ¿Y alguna biblioteca? Esa pesadilla que ha presentado el Gobierno no se la cree ni su aparato de propaganda. Y estos bomberos de Fharenheit 451 no le han prestado ninguna atención a la industria cultural que rodea al libro: autores, librerías, distribuidoras, editoriales y lectores. Los que todavía nos interesamos por los libros nos sentimos muy solos en esta sociedad nuestra, una madrastra tan descuidada que necesita ver el humo de una librería para saber que todas llevan años apagando un fuego que parece eterno. Porque por cada librería que se quema hay cinco que viven en ascuas. Pero cómo va a haber un Pacto Nacional del Libro si aquí no nos ponemos de acuerdo en nada, salvo en salvar el verano y los bares, claro.