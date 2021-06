Creo que el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 no va a tener tantos detractores como el otorgado hace unos días a Antonio Martín en el Salón del Cómic de Barcelona –ha sido una de esas polémicas muy españolas, llena de odio y malas caras-. A Emmanuel Carrère (1957) le llega este reconocimiento en pleno momento de cambio, ya que con ‘Yoga’ (Anagrama, 2020) ha dado por cerrado un ciclo de libros autobiográficos que le ha ocupado casi dos décadas. Incluso si no vuelve a escribir una línea, lo de Carrère es una de las obras más destacadas de este comienzo del siglo XXI y bien merece ese premio o los que le quieran dar. La semana pasada me sorprendía que un tebeo de Batman se vendiera tanto como para pasar por ser el libro más vendido –todo por llevar un cupón canjeable en un videojuego-. Una semana después, ese tebeo ha bajado hasta el sexto puesto, desbancado por otro tebeo de la misma serie en lo más alto –y otro está en el segundo puesto y otro más en el cuarto lugar-. Vamos, que de los diez libros más vendidos en España cuatro son tebeos de Batman, y ni tan siquiera es porque sus compradores quieran leerlos sino porque acompañan a un código de descarga. Voy a seguir esta historia; no descarto que cuando lleguen a publicar el sexto capítulo de la serie de seis todos ellos copen la lista de ventas.