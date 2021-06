Tusquets ha apostado de nuevo por un trabajo del novelista aragonés Joaquín Berges, a quien tanto y tan bien he reseñado en el pasado. En esta ocasión, ‘Peregrinas’ es una novela que narra la huida de una residencia de ancianos de Dorita, Fina y Carmen, tres octogenarias que ponen pies en polvorosa con la excusa de hacer el Camino de Santiago. Una de ellas tiene una cuenta pendiente del pasado y ha convencido a una amiga para que conduzca un viejo Volvo, que es a su vez de Fina, quien ya tiene problemas de senilidad. Este es el planteamiento básico de esta novela, en la que Berges entreteje, de nuevo, una eficaz ficción sentimental que se agita entre el humor y la ternura y que, en definitivas entronca con parte de su producción anterior, aunque en esta ocasión, si he de ser sincero, el resultado no haya sido tan espectacular como en otros momentos, aunque al menos la novela se sostiene y saca alguna sonrisa. Para los que son rendidos admiradores de Berges, como yo, esta novela seguirá, como mínimo, gustando, y para otros tantos puede que se abra un mundo en el que la literatura de lo cotidiano, la poética de la vida que se acaba, y estas líneas terminen abonándoles el terreno para una acogida plena de su particular y bellísima obra. No me ha llegado tanto este Berges, pero me volverá a llegar, estoy seguro.

Peregrinas Joaquín Berges Editorial: Tusquets Precio: 19,5 €