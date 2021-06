Han pasado ya más de siete meses desde que los AC/DC lanzasen su nuevo disco, ‘Power Up’ (noviembre de 2020), el trabajo póstumo de Malcom Young, que nos dejó en 2017 (al poco tiempo del fallecimiento de George, responsable de hacer germinar la semilla del rock en sus hermanos). El álbum, recibido con especial regocijo por su inabarcable comunidad de seguidores, venía a decir lo que todos ansiábamos escuchar: que la banda sigue al pie del cañón pese a todo, pese a que solo quede el pequeño Angus al frente del clan. La pandemia no ha permitido que el grupo, que cuenta con la reincorporación de Brian Johnson –recuerden que en 2016 el cantante abandonó el último tramo de la gira de ‘Rock or Bust’ a causa de una notable pérdida de audición– pueda mostrar en directo sus nuevas canciones, un regreso que todos esperamos con la respiracion contenida y las mascarillas puestas. Porque cada disco y gira de los australianos han sido siempre recibidos por los amantes del hard rock como grandes acontecimientos.

La pasión que despierta la música de AC/DC no tiene comparación en la historia. Sus rotundas composiciones nos llevan acompañando desde 1975 y no pasa un solo día en el que no suenen en la radio, la televisión, el cine o en estadios de fútbol himnos del tamaño de ‘Back in Black’, ‘Thunderstruck’, ‘Highway to Hell’, ‘Hells Bells’ o ‘Whole Lotta Rosie’. Su influencia es de tal tamaño que incluso despierta pasiones entre aquellos que reniegan a las guitarras distorsionadas, las voces agudas y las letras simples y picantes. No olvidemos que ‘Back in Black, título que en 1980 sirvió de presentación de Johnson tras el fallecimiento de Bon Scott, ostenta el segundo puesto de los discos más vendidos de todos los tiempos -sólo por detrás del ‘Thriller’ de Michael Jackson- con más de 50 millones de copias despachadas.

«La música de AC/DC es regenerativa y vigorizadora», confiesa Jesse Fink, autor de ‘Los Young: los hermanos que crearon AC/DC’, libro editado por Cúpula que se aleja de la consabida narración biográfica para hacernos viajar junto a la banda de George, Malcom y Angus a través de once de sus canciones. El volumen, que cuenta con el testimonio de antiguos miembros y músicos de otras formaciones –Guns N’ Roses, Dropkick Murphys, Airbourne– se sumerge en las razones del incalculable impacto de la formación, desde sus hipnotizantes riffs hasta la creación de su mundialmente reconocible logo. Un relato crítico y deliciosamente argumentado que también lo es de la injusta y despiadada industria de la música.